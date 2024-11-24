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北檢結合犯罪被害感恩節關懷活動反詐欺　傳遞溫馨支持的正能量

▲▼北檢結合犯罪被害感恩節關懷活動反詐欺　傳遞溫馨支持的正能量。（圖／北檢提供）

▲北檢感恩節關懷活動反詐欺。（圖／北檢提供）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

為喚起民眾對防制詐欺的重視，讓新世代打擊詐欺策略行動綱領「識詐」工作深入社區，台北地檢署把握每一次與社區居民面對面宣導的機會，今（24）日前往新北市中和新喬福保齡球館，結合財團法人犯罪被害人保護協會台灣台北分會（下稱台北犯保）感恩節關懷活動，搭配辦理反詐欺宣導，藉由馨生家屬、社區親友齊聚一堂閒話家常的場合，以輕鬆活潑方式與鄉親進行反詐有獎徵答，將識詐觀念熱鬧帶入活動場域，讓與會長輩開懷彷彿重返年輕歲月追星的粉絲年代，開心成為打詐粉絲的監督角色！

台北犯保主辦之感恩節溫馨活動，係為實現法務部「溫暖而富有人性關懷的柔性司法」願景，更積極落實行政院長「五打七安」施政方針，強化犯罪被害人權益保障並提供多元的司法保護服務措施。

王俊力檢察長對於本次活動表示肯定，並感謝大家一起積極推動溫暖有感的柔性司法，讓身陷困境的司法保護服務對象獲得實質的關懷與協助，也嘉勉台北犯保浥注人力、物力及經費協助，公私協力讓馨生人感受社會各界的溫情，進而逐步賦歸社會，走出被害陰霾。最後也再次呼籲大家~遇到詐騙時，不慌、不匯、請立即撥打反詐騙諮詢專線165。

▲▼北檢結合犯罪被害感恩節關懷活動反詐欺　傳遞溫馨支持的正能量。（圖／北檢提供）

▲▼北檢結合犯罪被害感恩節關懷活動反詐欺　傳遞溫馨支持的正能量。（圖／北檢提供）

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