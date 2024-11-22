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大陸 大陸焦點 特派現場

港澳星日大掃黃「超級媽媽桑」背景曝　親自接客還仲介AV女優賣淫

▲港澳星日四地聯合大掃黃。（圖／香港01）

▲港澳星日四地聯合大掃黃。（圖／香港01）

文／香港01

港澳、日本、新加坡四地攜手搗破跨境賣淫集團，兩個行動合共拘捕65人，被捕女子來自日本、泰國、越南等多個國家，當中有人氣日本AV女優落網。香港警方的「律風」行動中，拘捕一名歐姓（37歲）女主腦，她於賣淫界打滾十多年，約10年前曾涉淫被捕，於業界「頗負盛名」，不但成為網上討論區的熱門討論對象，更疑被人冒充身份騙財。

▲港澳星日四地聯合大掃黃。（圖／香港01）

▲新加坡警方現場逮獲賣淫女子。（圖／香港01）

被捕的歐姓（37歲）女主腦，在網上化名「Jolie9394」，今次警方破獲的賣淫集團群組，正是其操控的「Jolie and friends」Telegram群組。她在群組賣廣告，安排不同國家的女子來港賣淫，其中又打正旗號以「日本AV女優」作招攬，女優名單多達近20人，人氣女優「Miru」亦在名單之列；另一名人氣女優「麻宮」，亦在行動中落網。

▲▼日本AV女優Miru也出現在賣淫集團的名單上，被警方懷疑涉案。（圖／翻攝IG）

▲人氣AV女優Miru出現在賣淫集團的名單上。（圖／翻攝IG）

該名女主腦活躍淫界多年，除了自己親身「下海」，亦變「媽媽桑」安排女子接客，約10年前曾涉淫被捕，日積月累變成集團式營運「致富」。網上多個討論區，多年來均不時有討論該主腦的「主題」，甚具名氣；其身份更疑曾被他人冒充，有「客人」過數（轉帳）1600元（港元，下同）後驚覺被騙。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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