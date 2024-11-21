開價60萬元！日本AV女優香港賣淫被捕　「最優秀新人」也遭捲入

▲警方破獲賣淫集團，逮捕多名賣淫女，其中包含了AV女優麻宮若菜。（圖／翻攝香港警務處）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港警方聯合澳門、日本、新加坡警方近期破獲一個跨境黑幫賣淫集團，拘捕5男60女，其中包含了日本AV女優麻宮若菜（麻宮わかな）。此外，曾獲「最優秀新人女優獎」的日本人氣AV女優Miru（坂道みる）也出現在賣淫集團的宣傳名單當中，疑似被冒用名號宣傳。

根據港媒報導，該集團在Telegram上創立群組，以日本的AV女優來招攬客人，宣稱可安排女優來香港賣淫，並附上女優的作品番號以及封面圖加強宣傳效果，性交易的費用最低為數千港元，最高為15萬港元（約60萬元新台幣）。

群組中的名單列出了近20名AV女優，其中，女優麻宮若菜也在此次行動中被捕。據了解，麻宮若菜現年約26歲，2021年以「西村綾香」的藝名出道，後來改名為「麻宮若菜」，但只拍攝了幾部作品就淡出，最後一部作品於2022年10月發表。

▼賣淫集團用女優的AV作品封面照來宣傳。（圖／翻攝香港警務處）

此外，人氣女優Miru（坂道みる）也出現在賣淫集團的宣傳名單上，尚不清楚是真有涉案，還是被冒用名號宣傳。值得注意的是，今年9月Miru曾來香港舉行見面會，還在玻璃船上舉行派對，與粉絲近距離互動。

根據公開資料，Miru現年約24歲，2018年8月19歲時以「坂道みる」的藝名出道，隔年就入圍並獲得《FANZA成人獎》的「最優秀新人女優獎」，並於2021年時將藝名改為Miru。

▼人氣女優Miru也出現在賣淫集團的名單上。（圖／翻攝Miru IG）

