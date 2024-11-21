妹子肺部驚見陰影「2年後癌變」！保險公司拒賠…法院判決逆轉

▲女子毛玻璃結節病變，保險公司卻不理賠。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

許多人會買保險以防萬一，但並非所有情況都能夠理賠。大陸上海一名女子被診斷出肺毛玻璃結節，公司為員工買了團體重大疾病險，然而後來毛玻璃結節癌變，卻遭到保險公司拒賠，雙方對簿公堂。

張女2020年6月體檢時發現肺部陰影，就醫並住院檢查，2021年9月首次發現右肺上葉前段及右肺下葉背段存在毛玻璃結節，但未進行手術治療。同年10月她入職一間外資公司，如實告知自己的情況，應公司要求到醫院複診，顯示「結節未增大，亦無其他異常」。

外資公司在2021年至2023年間，連續為員工購買團體重大疾病險，合約規定「被保險人因本次投保前已患疾病及其併發症導致的重大疾病責任，保險公司不予賠償」，到了2022年11月張女再次就診，結果顯示有腫瘤病變可能，2023年2月確認右肺上葉惡性腫瘤（微浸潤腺癌），於是馬上住院動手術，康復後向保險公司申請理賠，但保險公司拒賠，氣得她告上法院。

▲張女和保險公司各執一詞。（示意圖／翻攝自photoAC）

一審要求保險公司支付保險金及資金損失、律師費等，法官支持支付保險金的訴求，駁回其他申請；二審保險公司上訴，請求改判不支付保險金，張女亦上訴請求改判支持其全部訴求。

案件審理時，雙方圍繞「既往症免賠條款是否屬於格式條款及是否有效」、「毛玻璃結節是否屬於該條款約定的既往症」2個爭議展開辯論。保險公司認為，投保人在簽訂合約時，已經檢查出肺部毛玻璃結節，因此根據合約有權拒賠；張女則表示，她因肺癌進行手術治療，保險事故已經發生，保險公司應給付保險金，且毛玻璃結節不等於疾病，所以投保前沒有既往症。

法官綜合考量保險合約中「既往症免賠條款」約定及本案保險事故發生的實際情況，最後認定保險公司應支付張女保險金，維持原判。

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