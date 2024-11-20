台灣特有種「雞狗乖」竹雞疑遭獵殺販賣　農業處要查！

▲有民眾表示，南投日月潭商圈有商家販售野生動物竹雞料理。（圖／翻攝Google Maps）

圖文／鏡週刊

日月潭風景區伊達邵商圈日前有攤販販售山竹雞、烤竹雞的料理，而竹雞為台灣特有種，南投縣農業處林保科科長張景富說，依照野生動物保護法規定，竹雞屬於野生動物，照規定不能獵捕與宰殺，會聯繫攤商查明竹雞的上游供貨來源。

有民眾日前發現南投日月潭風景區伊達邵商圈有攤商販賣烤竹雞，而竹雞為台灣特有種，會發出「雞狗乖」的特殊叫聲，雖非保育類動物，但受野生動物保護法列管，民眾不能擅自捕捉狩獵宰殺。

對此，當事店家回應，販售的竹雞與上游業者購買，並非由野外獵捕，還有生態專家指出，多數標榜販售竹雞的店家，實際上是販售鵪鶉，兩種禽類外觀相似。

據《三立新聞網》報導，南投縣農業處林保科科長張景富則說，受野生動物法管制，竹雞依照規定並不能獵捕與宰殺，究竟該攤商販售的來源是否合法，會持續追蹤上游業者供貨來源查察，倘若是以鵪鶉或老母雞充當竹雞，也將涉嫌違反食品標示不實，最高可開罰400萬罰鍰。



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