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新北跨年第二波卡司！「雙金台語歌王歌后」許富凱、孫淑媚大展歌藝

新北跨年第二波卡司！「雙金台語歌王歌后」許富凱、孫淑媚大展歌藝（圖／新北市政府文化局提供）

▲「雙金台語歌王歌后」許富凱、孫淑媚將為新北跨河煙火舞台帶來精采演出。（圖／新北市政府文化局提供，以下同）

生活中心／綜合報導

新北市年度盛事「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日在淡水漁人碼頭、海關碼頭、八里左岸盛大登場，繼首波卡司韓流帝王SUPER JUNIOR-L.S.S.及默契主持群－黃鐙輝、曾子余、梁舒涵打頭陣，20日再公布第二波的超強演出陣容，由「雙金台語歌王歌后」許富凱、孫淑媚及「實力派情歌唱將」陳勢安、葛西瓦兩組人馬雙雙聯手，為新北跨河煙火舞台帶來精采演出。

唱腔細膩而情感豐沛的許富凱，和逆齡台語小天后孫淑媚，兩人做為同鄉暨同門師姐弟，不僅各別在金曲台語殿堂上封王封后，更皆歌影有成，這次一同為「閃耀新北1314跨河煙火」獻唱。另以《天后》一曲成為華語歌壇家喻戶曉的大勢情歌王陳勢安，與多次獲得金曲殊榮的全能原民創作歌手葛西瓦，則都是廣為人知的實力派唱將。

新北跨年第二波卡司！「雙金台語歌王歌后」許富凱、孫淑媚大展歌藝（圖／新北市政府文化局提供）

▲大勢情歌王陳勢安第一次在淡水跨年，非常期待。

新北跨年第二波卡司！「雙金台語歌王歌后」許富凱、孫淑媚大展歌藝（圖／新北市政府文化局提供）

▲全能原民創作歌手葛西瓦邀請觀眾們跨年當天跟他一起大聲歌唱。

第一次在淡水跨年的陳勢安對活動相當期待：「這是第一次在淡水跨年，非常非常期待跨河煙火，而且聽說是全臺最早施放跨年煙火的活動，希望可以在現場跟大家一起享受浪漫跨年煙火。」另為即將到來的「2025雙北世界壯年運動會」獻唱主題曲的金曲原民歌王葛西瓦，將邀請觀眾們跨年當天跟他一起大聲歌唱，也感謝大家2024年的照顧。

新北市文化局表示，全臺最早開唱、活動場域橫跨淡水與八里兩岸的「閃耀新北1314跨河煙火」，國內外歌手將相繼祭出精湛表演，此外亦串聯十三行博物館、淡水古蹟博物館打造周邊活動與裝置，更多豐富系列活動和精采藝人卡司名單將陸續公佈，邀請大家關注「新北市文化局」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/e7summer/）掌握最新資訊。
 

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