台灣部落觀光嘉年華移師台北　11／29起華山園區登場　

▲2024年台灣部落觀光嘉年華29日至12月1日，在華山1914文創產業園區西1館舉辦。（圖／觀光署提供）



記者蔡亞樺／台北報導

「2024年台灣部落觀光嘉年華」將於11月29日至12月1日，在華山1914文創產業園區西1館登場，展現原住民16族部落風貌及文化，觀光署規劃一系列活動，拍照打卡還能兌換試飲杯，並可以體驗穿著原住民服裝。

部落觀光嘉年華今年邁入第11屆，觀光署今日舉辦展前記者會預告宣傳，觀光署與轄下日月潭、阿里山、參山、西拉雅、茂林、花東縱谷、東部海岸等7個國家風景區管理處，在記者會現場發布相關活動內容。

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觀光署表示，嘉年華除了部落樂舞表演、部落遊程及輔導成果、DIY部落手作體驗、戶外市集，現場增加原住民傳統服飾體驗及部落童玩體驗，並設有大型貓頭鷹稻草裝置藝術、部落瞭望高塔等創意打卡點，還可以穿著原住民族服拍照。

▲2024年台灣部落觀光嘉年華29日登場。（圖／觀光署提供）

觀光署主任秘書方正光說，希望藉由嘉年華活動帶動部落產業，讓年輕人能返鄉發揮、生活，也促進旅客對部落文化旅遊認識與欣賞。現場設置環保餐具租借站，至各攤位購買美食可享自備餐具優惠，打卡還可兌換活動限量試飲杯，推廣環保永續。