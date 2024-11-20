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苗栗婦購物袋塞50顆雞蛋　只拿20顆結帳...顧客看不下去檢舉

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市一名貪小便宜的婦人，18日前往一家蛋行挑選雞蛋時，故意背對監視器鏡頭，拿了約50顆雞蛋塞進隨身購物袋，再拿著店家袋子放進約20顆雞蛋去結帳，目擊離譜狀況的顧客看不下去檢舉，老闆挑明說：購物袋雞蛋拿出來結帳，不然就報警！婦人聞訊才乖乖就範補結帳。雖然店家沒有報警，但警方昨（19）日網路巡邏發現此案，已鎖定涉案婦人身份，傳喚偵訊後將依竊盜罪嫌函送檢方偵辦。

▲苗栗市一名婦人涉嫌偷雞蛋被察覺，雖然補結帳，警方仍將衣竊盜罪嫌偵辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市一名婦人涉嫌偷雞蛋被察覺，雖然補結帳，警方仍將依竊盜罪嫌偵辦。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗市至公路一間專門販賣蛋類的商家，昨在臉書貼文，指控一名多次前往光顧的婦人，每次挑雞蛋都花很多時間，而且多半背對監視器鏡頭，18日有其他客人目睹婦人涉嫌竊盜行為，指控她將多數雞蛋塞進隨身提的購物袋，用店家提供的塑膠袋裝了約20顆（2斤）雞蛋為掩護，再到櫃檯準備結帳。

▲苗栗市一名婦人涉嫌偷雞蛋被察覺，雖然補結帳，警方仍將衣竊盜罪嫌偵辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市一名婦人涉嫌偷雞蛋被察覺，雖然補結帳，警方仍將衣竊盜罪嫌偵辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

結果，老闆娘早就接到一旁顧客的檢舉，直接挑明問：妳是不是偷我家的雞蛋？！婦人起初否認，老闆娘說：那就調監視器畫面來看後報警！婦人才乖乖將竊取的雞蛋自購物袋取出，初步清點約偷了50顆、市價150元的雞蛋，連同正常購買的2斤雞蛋一起結帳後離去。店家說，蛋價已回穩、又不貴，如果真的經濟有困難可以幫忙，但不允許偷竊，才會貼文提醒大家留意。

▲苗栗市一名婦人涉嫌偷雞蛋被察覺，雖然補結帳，警方仍將衣竊盜罪嫌偵辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

苗栗警分局今天表示，昨網路巡邏時發現此案，主動通知店家製作訪談筆錄，調閱監視器畫面，鎖定徐姓婦人（64歲）涉案，雖然她已付錢，但已構成竊盜不法行為，將通知她到案說明後，依竊盜罪嫌函送檢方偵辦。

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