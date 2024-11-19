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明後天雨最大　下周跌破15度「逼近冷氣團等級」

▲▼天氣配圖。大雨特報。豪雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

▲明、後天中部以北及東半部仍有較明顯降雨，低溫約18度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣依舊濕涼，中央氣象署指出，受到東北季風、水氣移入影響，明、後天中部以北及東半部仍有較明顯降雨，低溫約18度，周四後天氣逐漸好轉回溫，下周二有一波較強的冷空氣南下，可能出現15度以下低溫，逼近冷氣團等級，但預報時間仍久，降溫幅度還要觀察。

氣象署預報員趙竑說，輕颱「萬宜」持續往西南方向移動，預估今深夜到明天清晨減弱為熱帶性低氣壓，其水氣被華南中層西風帶到台灣上空，因此明、後天水氣仍多，加上東北季風影響，到周四前仍有降雨情形。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，趙竑指出，東北季風持續影響至周六，明、後天因華南水氣東移至台灣附近，降雨區域較廣，中部以北及東北部有雨，且基隆北海岸、大台北山區、東北部可能有局部性大雨，南部山區偶爾也會飄雨，但平地區域維持多雲的天氣。

他表示，周四之後水氣逐漸減少，各地天氣好轉，降雨區域以迎風面為主，北部、東半部有局部性短暫雨，中南部有零星短暫雨，其他地方多雲到晴，周五在基隆北海岸、大台北山區、東北部仍要留意有較大雨勢。

趙竑表示，周六起東北季風減弱，降雨趨緩，基隆北海岸、東北部有局部短暫雨，大台北、東部及東南部也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周二起新一波東北季風影響，北部、東北部雨勢會再度明顯，後續影響有待觀察。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，他指出，周六前因受到東北季風影響，北台灣氣溫偏涼、整天溫度變化不大，低溫約18度，高溫約21至22度，其他地區清晨感受偏涼，低溫約20至21度，高溫可達25至28度。

趙竑說，周日之後溫度會較明顯回升，各地高溫約在22度以上，下周另一波東北季風南下，預估下周二有一波較強冷空氣，可能下探15度以下低溫，但預報時間仍久，降溫幅度仍有待觀察。

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