出生3天就被拋下　兄弟心寒放生離家50年老父

記者黃翊婷／綜合報導

老翁阿哲（化名）離家長達50年，拋下當時僅出生3天的兒子，從此不聞不問。阿哲的2名兒子長大之後，決定向法院聲請免除對父親的扶養義務，日前獲得高雄少年及家事法院法官裁定准許。

▲阿哲坦承過去幾乎沒有照顧過兒子們。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿哲的2名兒子在判決書中主張，父親在他們年幼時離家失聯，對兄弟倆不聞不問，從未盡到扶養照顧責任，也沒有支付過任何扶養費，他們是由母親及外祖父母等人扶養長大，父親無正當理由未盡扶養義務且情節重大，如今若反過來要求他們盡到扶養父親的義務，顯然有失公平，因而決定向法院聲請免除對父親的扶養義務。

阿哲出庭時坦承自己鮮少回家，也沒有給過兒子們生活費，與妻子離婚之後，就再也沒有聯繫過他們。

阿哲前妻的弟弟也出庭證稱，阿哲大約在50年前離家，外甥出生3天就被帶回娘家，這段期間阿哲從未前來探視或聯繫，也沒有給付任何扶養費，外甥是由他、姊姊和雙親一起扶養照護長大的。

高雄少年及家事法院法官認為，阿哲確實自2名兒子年幼時起就沒有盡到扶養義務，且情節重大，2名兒子的成長過程缺乏父愛照拂，親子之間情感淡薄，如今若命兒子們負擔對父親的扶養義務，的確不公平，最終裁定准許兒子們的請求，免除他們對父親的扶養義務，全案仍可抗告。