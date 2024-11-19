聽說台灣很落後　英母女來了每天被驚艷「最深刻這事」

記者陳俊宏／綜合報導

英國一對母女聽說台灣是落後不發達的國家，但她們不相信，結果來台後大開眼界，最深刻這裡的「效率」，「每天都可以發現一些小事情讓我們很驚豔，這真是很棒的經驗，希望以後能再來。」

這對英國母女接受《不要鬧工作室》訪問，媽媽Josephine提到，她在英國是一名護理師，對台灣的印象還是小時候，家裡的收音機和電視是台灣製造。

▼英國母女分享來台的心得。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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女兒Grace則說，自己在英國是一間科技公司的商業分析師，以前聽過台灣炸雞有名，珍珠奶茶也是台灣的，珍奶現在在英國很紅，但沒比台灣的好喝，她還知道TWICE有成員來自台灣。

Josephine表示，聽說台灣落後不發達，但真正來台後「讓我們大開眼界」，捷運系統真棒，準時、乾淨、寬敞，英國地鐵比較髒；她在台灣印象很深刻的一件事是這裡的效率，即便這裡的小餐廳一天可能有上百、上千位客人，但出餐還是非常快速，在英國餐廳至少等上半小時或更長的時間，食物才會上桌。

Grace則提到，英國有些餐廳會開很晚，但大部分沒有深夜超商，可能少數幾家，沒有像全家和小七這樣的超商，所以台灣有這麼多24小時營業的超商真的很棒；她超愛茶葉蛋、艋舺雞排、花枝丸、鼎泰豐、蚵仔煎、早餐店的各種蛋餅和蘿蔔糕。

Josephine直呼，台灣是一個很進步的國家，台灣人很友善、禮貌又謙虛，在台灣每天都可以發現一些小事情讓她們很驚豔，這真是很棒的經驗，希望以後能再來。