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年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

記者陳俊宏／綜合報導

年薪高達318萬元的美國軟體工程師Emma，為了搬來台灣花光積蓄，現在是一位戶頭接近0元的學生，「但沒錢對我來講不是重點，現在是我最快樂的時候，因是我要的生活。」

Emma接受《不要鬧工作室》訪問指出，在大學最後一年，她自學怎麼編碼，在畢業前就找到一份全職軟體工程師工作，後來親自主導一份跟華盛頓大學醫學部合作的機器自學企劃。

▼Emma分享自己的故事。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Emma說，她22歲才算開始了工程學，第一年薪水接近10萬美金（約新台幣318萬元），但每次花8小時獨自在房間工作，不吃東西，只喝咖啡，很快就倦怠了；所以一滿23歲就覺得不行，於是請假一個月去韓國刺青，在離開韓國前三周，她跟公司說不會回去了，開始在亞洲旅遊半年。

Emma表示，一個月賺近8000美元、約新台幣25.6萬元，聽起來是每個22歲年輕人的夢想，但萬一你太憂鬱又累爆，根本無法出門花這筆錢，那這錢的意義是什麼，「對我來講，有錢不等於快樂，我運氣很好，在這份工作存了一筆錢，決定把它運用在旅行和累積經驗。」

▼Emma住在台灣很快樂。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Emma提到，第一次來台是去年10月，認識許多台灣人，「他們一直說服我再回來，所以在亞洲旅行那半年又來台2次，還被台灣好友說服搬來台永居。」

Emma指出，吃過很多台灣小吃，像牛肉麵、小籠包，但最愛麻辣鍋，因超愛吃辣，但在台灣還沒吃到讓她覺得很辣的東西，「為了專程搬來台灣，我差不多花光積蓄。而一周吃3、4次火鍋，所以存款差不多見底了。」

Emma認為，現在沒錢對她來講不是重點，因錢財來來去去，但這些經驗會跟著她一輩子，「現在是我最快樂的時候，因是我要的生活。」

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