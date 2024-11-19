基隆「旅社5死屠殺」祕辛　應召女郎留3歲兒喪命

▲警方逮捕3名歹徒，5死命案宣告偵破。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

36年前，基隆五福旅社發生5死屠殺案，震驚全台，5名死者包括旅社老闆夫婦、住客、服務生及應召女郎，通通遭割喉身亡，死狀悽慘。專案小組從5人職業背景分析，無論是情殺或仇殺都說不通。法醫相驗發現，歹徒是持利刃從被害人頸部一刀貫穿喉管，手法十分專業。

最令警方想不透的是1名死者是憲兵退役，精通防身術，身手十分矯健，竟離奇陳屍在旅社廚房。專案小組從5名死者的陳屍態樣、解剖報告等跡證研判，歹徒至少有3人，可能是強盜集團。

▲基隆五福旅社36年前發生5死命案，震驚全台。

偵辦期間，警方發現旅社住宿登記簿，其中有2頁被撕掉，認定是歹徒犯案後的滅證行為。警方訪查入住房客，得知某房間的電視凌晨4點故障，住客曾尋求旅社協助，卻無人回應，代表5名死者當時可能已經遇害。

▲歹徒犯案後，用大華大飯店的枕頭套包裹凶刀後丟棄。

過沒多久，警方獲報找到沾有血跡、兇刀的枕頭套，靠著上頭繡有「大華大飯店」字樣，循線逮到2名歹徒，並在其中一人身上發現應召女郎的駕照，2人坦承犯案，並供出第3名歹徒，全案宣告偵破。

▲基隆五福旅社5死命案曝光後，引起附近民眾圍觀。

▲基隆五福旅社簡姓老闆等5人遭歹徒殺害，命喪旅社。

主嫌事後得知，傅姓應召女有個3歲的兒子，因為他的殺人罪行失去了母親，未來的命運可能跟他相同，因此感到非常抱歉。法院審理期間，主嫌不僅表達願意捐出器官，還留下遺言，希望親友能夠賠償傅女的母親、兒子，替他彌補過錯。隔年3人遭判處死刑定讞，槍決伏法。



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