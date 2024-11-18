美女把高壓電當鋼管跳！密臀大走光畫面曝光　8百戶人家停電

▲美國一名女子爬上高壓電，造成當地居民短暫停電 。（圖／翻攝X/@thetoolnut）



記者楊庭蒝／綜合報導

美國猶他州鹽湖城13日發生一起罕見事件，一名女子因精神狀態不穩，爬上高壓電塔並在設備上進行危險行為，導致當地約800戶民宅短暫停電。警方與電力公司緊急出動，最終使用非致命武器將女子帶離現場。

綜合外媒報導，目擊者描述，女子當時穿著黑色上衣與紅色裙子，爬上高壓電塔，將其當作鋼管般攀爬翻滾，甚至在電線上做出高難度動作，並不斷大聲叫喊。警方接獲報案後趕到現場，試圖勸說女子下來，但女子情緒激動，完全不配合，並持續在電塔上危險活動。

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為了避免女子觸電或發生其他意外，負責當地供電的羅基山電力公司緊急切斷電源，造成800戶居民的電力供應中斷。電力公司表示，事件發生於上午11點左右，經過搶修後，供電在下午1點前恢復正常。

警方派出升降梯試圖接近女子，但勸說未果，最終動用了非致命武器，成功制服女子並將其帶下電塔。隨後，女子被送往醫院接受治療，目前警方正協助她獲得必要的心理健康支援。