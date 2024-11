美女把高壓電當鋼管跳！密臀大走光畫面曝光　8百戶人家停電

▲美國一名女子爬上高壓電,造成當地居民短暫停電 。(圖/翻攝X/@thetoolnut)



記者楊庭蒝/綜合報導

美國猶他州鹽湖城13日發生一起罕見事件,一名女子因精神狀態不穩,爬上高壓電塔並在設備上進行危險行為,導致當地約800戶民宅短暫停電。警方與電力公司緊急出動,最終使用非致命武器將女子帶離現場。

綜合外媒報導,目擊者描述,女子當時穿著黑色上衣與紅色裙子,爬上高壓電塔,將其當作鋼管般攀爬翻滾,甚至在電線上做出高難度動作,並不斷大聲叫喊。警方接獲報案後趕到現場,試圖勸說女子下來,但女子情緒激動,完全不配合,並持續在電塔上危險活動。

