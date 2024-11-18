　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美女把高壓電當鋼管跳！密臀大走光畫面曝光　8百戶人家停電

▲▼美國一名女子爬上高壓電，造成當地居民短暫停電 。（圖／翻攝X/@thetoolnut）

▲美國一名女子爬上高壓電，造成當地居民短暫停電 。（圖／翻攝X/@thetoolnut）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國猶他州鹽湖城13日發生一起罕見事件，一名女子因精神狀態不穩，爬上高壓電塔並在設備上進行危險行為，導致當地約800戶民宅短暫停電。警方與電力公司緊急出動，最終使用非致命武器將女子帶離現場。

綜合外媒報導，目擊者描述，女子當時穿著黑色上衣與紅色裙子，爬上高壓電塔，將其當作鋼管般攀爬翻滾，甚至在電線上做出高難度動作，並不斷大聲叫喊。警方接獲報案後趕到現場，試圖勸說女子下來，但女子情緒激動，完全不配合，並持續在電塔上危險活動。

為了避免女子觸電或發生其他意外，負責當地供電的羅基山電力公司緊急切斷電源，造成800戶居民的電力供應中斷。電力公司表示，事件發生於上午11點左右，經過搶修後，供電在下午1點前恢復正常。

警方派出升降梯試圖接近女子，但勸說未果，最終動用了非致命武器，成功制服女子並將其帶下電塔。隨後，女子被送往醫院接受治療，目前警方正協助她獲得必要的心理健康支援。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／又是客運追撞！16歲女高中生倒前輪送醫
張政禹美技全場讚嘆！前進東京：希望可以聽到「台式應援」
華航增機位　票價上看6.3萬
連鎖早餐店鮮奶茶驚見生鏽美工刀　稽查結果曝
金山吃花蟹4隻6000元！客嚇壞「以後吃龍蝦」　餐廳喊：算便
快訊／中華隊連勝完封古巴　超商「買一送一」優惠出爐
中華隊前進東京！WBSC重賞「保底1137萬元」
快訊／中華隊帶4勝晉級　辜董爽發4千萬！若奪冠加碼3千萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美女把高壓電當鋼管跳！密臀大走光畫面曝光　8百戶人家停電

知名廉航申請破產！股票變壁紙

2025全球最安全國家揭曉！亞洲僅「這一國」上榜

上千頭「海豹屍體」沖上岸！　距聯合國氣候變遷大會僅幾英里

才喊「讓美國再次健康」！　川普、小甘迺迪飛機上大啖麥當勞

女大生遇「未來國王」遲到　威廉王子拍片幫開脫！百萬網友羨炸

疑擴建地下室惹禍！坦尚尼亞建築坍塌　民眾受困瓦礫至少13死

烏克蘭9F住宅大樓遭飛彈空襲10死　俄稱擊落59架無人機

泰國200隻猴子「集體越獄」！大鬧警局　上竄下跳嚇壞民眾

以色列空襲加薩北部！5層住宅全毀34死　居民悲憤：我們做錯什麼

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程

台日大戰台式應援全場炸裂　球迷熱血齊喊「Team Taiwan」

LISA「I’m a rockstar~」辣翻高雄　曾寶儀近距離喊：真的好可愛！

【台日大戰】台式應援炸裂全場！球迷熱血齊喊「Team Taiwan」#世界棒球12強賽

石英徒弟陳子強嘆「沒他就沒我」　方馨淚別「爸爸」：來世再做一家人

日韓大戰應援現場超熱血　韓球迷當主場大合唱嗨翻

美女把高壓電當鋼管跳！密臀大走光畫面曝光　8百戶人家停電

知名廉航申請破產！股票變壁紙

2025全球最安全國家揭曉！亞洲僅「這一國」上榜

上千頭「海豹屍體」沖上岸！　距聯合國氣候變遷大會僅幾英里

才喊「讓美國再次健康」！　川普、小甘迺迪飛機上大啖麥當勞

女大生遇「未來國王」遲到　威廉王子拍片幫開脫！百萬網友羨炸

疑擴建地下室惹禍！坦尚尼亞建築坍塌　民眾受困瓦礫至少13死

烏克蘭9F住宅大樓遭飛彈空襲10死　俄稱擊落59架無人機

泰國200隻猴子「集體越獄」！大鬧警局　上竄下跳嚇壞民眾

以色列空襲加薩北部！5層住宅全毀34死　居民悲憤：我們做錯什麼

「投一休三」牛棚日！黃子鵬僅投16球：算先投不是先發

無害少女妝這樣畫！揭開24歲林廷憶5個「美麗秘密」

吉力吉撈「全力為台灣贏球」　王志煊2度登板不緊張

快訊／又是客運追撞！16歲女高中生倒前輪送醫　電動車捲車底全毀

Seiko雞尾酒錶讓人微醺　紅石榴蜂蜜調酒款台灣獨享

張政禹美技全場讚嘆！前進東京：希望可以聽到「台式應援」

滿足球迷赴日應援台灣隊　華航增機位票價上看6.3萬

珍惜大巨蛋氣氛　戴培峰猛打：專注在當下

伍佰開演唱會隔空嗨喊「中華隊去日本！」　球迷敲碗：當應援團長

汪建民逝世1個月…　8年女友發文喊話「知道你沒有離開」

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

國際熱門新聞

輸台灣打亂晉級計畫　韓媒批：B級先發

泰驚現無頭美人魚　疑因牙齒可避邪遭斬首

誤信台灣1弱點　韓國隊原本目標「只輸日本」

知名廉航申請破產！股票變壁紙

台球迷「賽後1舉動」感動日本記者！

毒殺77歲富豪！AV嫩妻曝：只戴手套幫打飛機

輸給台灣才淘汰　韓國教頭：沒贏該贏的隊伍

「4000人斬」富豪猝死　女優嫩妻遭求處無期徒刑

台球迷大巨蛋「遠端為日本加油」！感動日網友

馬斯克將「大砍公務員」！台網友驚呼1句

台灣啦啦隊「冒雨應援」日古大戰！感動球迷

2025全球最安全國家揭曉！

29歲超市員工「頭卡貨梯」慘死

外國人最討厭「台灣1缺點」曝！

更多熱門

相關新聞

美客機「準備起飛」遭子彈打中　急停飛調查

美客機「準備起飛」遭子彈打中　急停飛調查

美國西南航空一架客機15日晚間在德州達拉斯愛田機場（Dallas Love Field Airport）準備起飛時被子彈擊中，造成駕駛艙附近受損，所以未造成人員傷亡，目前尚未確認子彈來源，警方正在調查當中。

日男只穿內褲「手腳遭捆」陳屍旅館！男伴逃亡中

日男只穿內褲「手腳遭捆」陳屍旅館！男伴逃亡中

大樓停車場偷機車配件、零錢　再光顧被撞見落跑

大樓停車場偷機車配件、零錢　再光顧被撞見落跑

女友愛愛後下體出血！他不管又硬上　害慘死

女友愛愛後下體出血！他不管又硬上　害慘死

天兔來襲屏東66戶停電　原因曝光

天兔來襲屏東66戶停電　原因曝光

關鍵字：

高壓電塔停電精神狀態不穩鹽湖城警方

讀者迴響

熱門新聞

輸台灣打亂晉級計畫　韓媒批：B級先發

快訊／11級強風來了　今「全台變天」4縣市豪大雨

最不建議吃燙青菜！醫吐原因　「激推1煮法」營養全保留

公車女駕駛追撞害死人！現場燦笑玩手指　稱：失憶了

董座不倫戀特助呻吟聲不斷！　藝人變「參考對象」

中華隊戰古巴搬風　林家正改一壘

泰驚現無頭美人魚　疑因牙齒可避邪遭斬首

即／狂賀中華隊晉級！4大超商優惠一次看

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

韓媒標題「棒球恥辱日」　評韓國淘汰

公車追撞1死15傷！乘客怒揭女駕駛黑歷史

應援中華隊！太太「被澳洲全壘打擊中」送急診

女星曾偷吃人夫男友大器原諒　隔4年分手

愛妻過馬路捲公車底亡　夫相驗「衝擊到呆掉」

誤信台灣1弱點　韓國隊原本目標「只輸日本」

更多

最夯影音

更多

台日賽後友誼舉動超感人　應援團互相揮手鞠躬加油

雲林恐怖追撞！女騎士「倒V」插進副駕　雙胞胎兄弟1人進加護

女嬰狂吸爸手臂想喝奶　卻成種草莓…媽笑：前世情人

74歲「鳥來嬤」吳敏現身石英告別式　盼再演戲「讓資深藝人有好戲留下來」

《台灣尚勇》讓大巨蛋吼起來　蔡其昌「當總機」曝溝通過程

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面