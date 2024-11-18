女三總抽血遭砂石車輾斃！義交喊停還繼續開　司機辯：跟著指揮走

▲女子到三總做抽血檢查，卻被砂石車輾斃。（圖／資料照，下同）



記者黃資真／台北報導

北市一名66歲陳姓女子前往三軍總醫院做抽血檢查，卻在院內路上慘被施工的砂石車輾過，當場失去生命跡象，送醫搶救仍傷重不治。士林地院依過失致死罪判處肇事徐姓男子10月有期徒刑，緩刑3年。

回顧此案，內湖三總重症大樓新建工程正在施作中，預計2026年完工，肇事徐男為工程商雇用的砂石車駕駛，今年4月25日上午8時38分，徐男開車載運廢土，沿三總急診處門口對面工地駛出，欲右轉前往台北市內湖區民權東路6段135巷離開時，正前往三總做抽血檢查的陳女，沿工地圍籬步行，同樣正在穿越路口，結果徐男未注意，當場將陳女輾過，經搶救後於上午11時7分宣告不治。

警詢、偵查時，徐男坦承完全沒看到陳女，但他是跟著現場義交的指揮手勢才跟著通過路口；然而林女兒子認為，他從監視器畫面中看到徐男搶快，根本是可以避免的意外；現場義交指出，他沒有指揮叫砂石車繼續開，他當下正在擋行人，沒想到回頭一看卻發現陳女被撞倒，雖趕緊叫停但徐男沒注意，仍多開了2、3步壓過女子。

法官審酌，徐男犯後坦承犯行，態度尚可，且徐男已積極由雇用公司出面代表與死者家屬達成和解，勘信已盡其最大努力彌補損失，依過失致死罪處10月，得易科罰金，宣告緩刑3年。可上訴。