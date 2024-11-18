桃北通勤民眾日約4.5萬人次　9023A國道客運增6班次疏運

▲桃北通勤民眾日約4.5萬人次，9023A國道客運11/18起增6班次疏運。（圖／監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園往臺北士林區的國道客運路線【9023】及支線【9023A】，在上班尖峰時段常有民眾反映，末端站位如中正藝文特區、同德十一街及尊爵飯店等站需久候且一位難求，桃園監理站經協調營運業者自11月18日起，於上午尖峰增加6班次疏運，加強紓解桃園往臺北的通勤人潮，歡迎民眾多加利用。

桃園監理站17日表示，【9023】及支線【9023A】平日共有175班，在上午尖峰時段約10分鐘就有1班，但仍無法滿足中正藝文特區一帶民眾通勤需求，經中央與地方民意代表協調，配合近期運價調整及駕駛招募推動，再次請客運業者評估增加駕駛人力後，自11月18日起【9023A】將再增開06：25、06：40、07：00、07：10、07：22及07：37計6班次，其中06：25、06:40班次於中正同德十一街口站發車，其餘4班次於中正藝文特區站發車，以分散發車方式紓解該站大量乘車人潮。

桃園監理站進一步說明，由於桃園與臺北為共同生活圈，TPASS月票推出後吸引許多民眾選擇通勤或改搭公共運輸，目前平均每日桃園往返臺北通勤民眾約有4.5萬人次，上午尖峰【9005】、【9023】等往臺北的國道客運幾乎班班客滿，時常接獲民眾反映需等候2至3班才能上車，其中又以【9023】較為嚴重。過去因業者駕駛人力短缺，實難增班疏運，近來隨著國道客運運價調整及大客車駕駛招募補助等政策之推動，業者才能配合增班疏運。

桃園監理站強調，目前客運業的駕駛人力仍有短缺，營運上仍相當吃緊，尤其是【9005】、【9023】等運輸需求龐大的路線，本次【9023A】增班後該站會持續觀察民眾搭車情形，與相關業者滾動檢討班次及調度方式，並持續透過政策協助客運業者加強駕駛招募及改善營運環境，來提供民眾穩定、便捷的公共運輸服務。