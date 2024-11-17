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越南嫖妓疑染HIV！男反咬護理師妻「妳才高危險群」　醫師炸鍋

夫赴越南嫖妓疑染HIV！竟反控護理師妻「高危險群」　醫氣炸：火都上來了

▲一名女護理師透露，她要求多次在越南嫖妓的丈夫一起去做性病檢查，對方卻反過來質疑她是「高危險群」。（示意圖／翻攝自photoAC）

文／CTWANT

婦產科醫師蘇怡寧今（17）日分享到，有位女護理師得知丈夫在外嫖妓，因此要求一起去做STD檢驗（性病檢查），但丈夫卻反過來指責稱，即使驗出陽性，也可能是由於妻子是護理師、是HIV高危險族群而導致。聽聞這一番話，蘇怡寧氣得痛批「聽到拎北火都上來了」。

蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」曬出一張對話截圖，只見一位女護理師私訊他說，「最近我才知道我先生在越南有嫖妓，還不止一次，他也跟我坦承了，所以我請他跟我一起去做STD檢驗」。

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女護理師接著表示，丈夫覺得她是護理人員，屬於HIV的高危險群，「所以如果驗出來是陽性，怎麼能確定一定是他傳染給我的，也有可能是我傳染給他的」。

女護理師無奈道，她向丈夫解釋過，醫院每年員工體檢也會驗HIV，她都屬於正常狀態，「但他覺得我們體檢是年底，也有可能在去年年底檢查後，到現在這段期間被感染……但是這段期間，我也沒接觸過HIV患者，也沒被針扎過，所以如果不幸真的驗出HIV，我要怎麼跟他證明是他傳染給我的呢？當然沒事是最好」。

「會講這種屁話有需要證明什麼嗎？」蘇怡寧醫師氣憤地回覆她後，將對話截圖上傳至臉書粉專，並配文怒轟「人間鬼故事，聽到拎北火都上來了，我很怒，詭辯栽贓造謠真的很討人厭，我感同身受。這個世界到底怎麼了？我越來越不懂，你加油」。

貼文一經曝光後，許多網友也氣炸，「簽字放生踢飛」、「這種想包牌的…直接放生了吧！」、「直接放生好好照顧自己吧」、「只有我覺得先生去嫖妓，卻糾結在驗出來怎麼解釋誰傳染誰，很離奇嗎？」、「重點是誰傳誰嗎？重點是嫖妓吧」、「自己是護理人員，會不會被感染是非常明確的！太可笑了，不用糾結了，離開會更好」。

另據衛福部疾管署官網顯示，愛滋病毒的傳染須透由體液、血液的交換，包括：未全程使用保險套的不安全性行為、與其他人共用針具、稀釋液，或是母子垂直感染等，而糞便、尿液、口水、汗水等排泄物並不會造成感染，也就是說，一般日常共同生活並不會因此感染愛滋病毒。

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