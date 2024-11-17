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不爽招手不停！高雄阿北「人肉擋公車」5分鐘　誇張畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名男子昨被直擊與公車駕駛疑似爆發不明糾紛，整個人站在公車前「人肉擋車」，雙方僵持約5分鐘，誇張畫面全被民眾拍下po網。警方表示，經了解，行人呂男因在非站牌處招手，公車拒停才憤而擋車，司機後續提告強制罪，將通知呂男到案說明。

▲▼ 不爽招手公車不停！「人肉擋公車」誇張畫面曝　高雄阿北下場慘了。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲不爽招手公車不停！「人肉擋公車」誇張畫面曝。（圖／翻攝社會事新聞影音）

根據網路社群「社會事新聞影音」曝光的影片可見，一名阿伯手拄著雨傘，就站在公車前一動也不動，疑似與公車駕駛爆發不明糾紛，誇張景象全被路過民眾拍了下來。

▲▼ 不爽招手公車不停！「人肉擋公車」誇張畫面曝　高雄阿北下場慘了。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲高雄阿北「人肉擋公車」，遭公車駕駛提告強制罪。（圖／翻攝社會事新聞影音）

新興分局表示，16日接獲110報案稱有一位老先生擋住公車，經警方到場查看並未發現所稱情事。經了解，68歲呂男當時在七賢一路看到公車駛來，便隨手招車，不過因非站在站牌處，因此司機並未停靠。

呂男為此不滿，後續見公車在等紅燈，便上前「人肉擋車」，雙方約僵持5分鐘，呂男才讓步。警方表示，經詢問港都客運司機，根據提供行車畫面，確認呂男有站立於公車前阻擋車輛行駛。

警方表示，公車司機28歲潘男已提出刑法強制罪告訴，後續將通知到案說明後，除依違規情事掣單告發外，並函請高雄地檢署偵辦。 依道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款「於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通。」，可處罰新台幣500元罰鍰。

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