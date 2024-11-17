AV嫩妻拒愛愛「只戴手套幫打飛機」！　毒殺77歲富豪大曝房事內幕

▲須藤自爆婚後從未與野崎發生性行為，頂多戴手套幫對方打手槍。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

有「紀州唐璜」封號的77歲日本富豪野崎幸助2018年慘死，然而經過調查他疑似是遭到毒殺，體內驗出大量興奮劑，當時25歲的嫩妻須藤早貴則因涉嫌重大被起訴，目前案件已經開始審理。而須藤卻在法庭上自爆房事。她說，兩人本就是以金錢為目的結婚，因此拒絕與死者歡愛，頂多帶上橡膠手套替對方打手槍。

根據POST SEVEN報導，野崎幸助2018年5月因急性興奮劑中毒死亡，檢方隨後指控他當時25歲的嫩妻須藤早貴涉嫌謀殺，目前此案已經進入和歌山地方法院的陪審法庭，然而須藤首次出庭時，卻對檢方指控提出反駁。

▲須藤曾出演A片。（圖／翻攝自X）



檢方指控須藤涉嫌利用興奮劑謀殺野崎，但她聲稱，這些藥物是野崎主動要求她幫忙購買的，並非她故意買來毒殺野崎。而對於外界猜測她是因圖謀遺產而結婚，須藤也不諱言，自己結婚就是為了錢，也從未隱瞞過想要遺產的事實。

須藤還透露，她從一開始就與野崎說好，兩人的婚姻生活「不會發生性行為」，更形容這段關係是「沒有愛情」的新婚生活。她也在法庭上自爆兩人的房事細節，她說結婚當晚野崎要求她歡愛，但她拒絕，最後便戴上橡膠手套替對方打手槍，而之後每次野崎有性需求時，她就會使用相同方法幫對方打手槍，強調兩人之間的身體接觸非常有限。

庭審過程中，檢方指出須藤曾出演A片，並嘗試抹除過去的記錄。對此，須藤輕描淡寫地回應，她並不在意被人知道曾經出演成人片。她隨後還批評野崎「雙重標準」，對從事性工作的人態度輕蔑，但卻經常花錢買春。