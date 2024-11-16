買奶粉送PS5又來了！　達成條件加碼送「保時捷、香奈兒」

▲買奶粉送PS5。（圖／翻攝臉書／大樹藥局）

文／今周刊

全台連鎖藥局「大樹藥局」(6469)日前舉辦換PS5活動，只要到全台大樹藥局購買「36罐奶粉 + 20盒營養品」，填寫Google 表單並上傳發票，就能兌換「PlayStation®5 (Slim) 數位版」。沒想到不到4小時，首波10台PS5就送完。全台爸爸紛紛敲碗詢問，什麼時候能有下一波？

而大樹藥局也在周四(11/14)下午在臉書推出第2波預購活動，預計這波從11月25日起陸續出貨，強調「原廠正貨含商品保固」、「男人的空氣濾淨器」。此外，家長福利毛孩版絕對不可少，大樹寵物也有免費送PS5的活動，不過此為VIP限定優惠。

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其實大樹藥局不只能換PS5，還有1個超狂的好康，只要11、12月中獎發票在大樹藥局、大樹寵物或大樹電商開立，中特別獎加碼送「保時捷Porsche718Boxster」，特獎送「香奈兒CHANELWOC」，頭獎加碼送「PS5PRO」。

日前有名人妻發文疑惑，老公帶兒子去了趟藥局，竟能換回1台PS5，引來男性網友留言，有網友笑說，老公不敢說實話，才會說是換到的。結果大樹藥局在臉書證實，確實有此活動，只要消費者全台大樹藥局購買「36罐奶粉 + 20盒營養品」，填寫Google 表單並上傳發票，就能兌換「PlayStation®5 (Slim) 數位版」，首波限量10台送完為止。

由於活動太熱烈，全台爸爸也紛紛敲碗，「下一波掩護行動」何時開始，大樹藥局也於周四(11/14)推出第2波預購活動，遊戲規則如同前一波，數量有限送完為止，自11/25起陸續出貨，強調「原廠正貨含商品保固」、「男人的空氣濾淨器」。

家長福利，毛孩版也有

此外，家長福利毛孩版絕對不可少，大樹寵物也有免費送PS5的活動，不過此為VIP限定優惠。即刻起到全台大樹寵物購買「30包犬貓飼料 + 25盒指定保健」，即可兌換 「PlayStation®5 (Slim) 數位版」，同樣是數量有限送完為止。

要怎麼知道自己是不是VIP呢？大樹寵物表示，打開大樹寵物APP，點選「優惠票券」，找到「活動入場券」，就有參加資格。

大樹藥局好康還不只於此，日前發文表示，既然有人誠心誠意的許願「保時捷Porsche718」只要憑11至12月中獎發票，在大樹藥局、大樹寵物、大樹電商開立，特別獎就送「保時捷Porsche 718 Boxster」(市價352萬起)、特獎送「香奈兒CHANEL WOC」(市價約15萬起)，頭獎送「PS5 PRO」，超豪奢獎品讓網友直呼「好瘋狂！」

媒體報導，大樹藥局換購PS的活動，最初是某間加盟主想自掏腰包辦促銷，董事長得知覺得點子不錯，於是掏錢買了10台PS5，活動才變成真的。《經濟日報》也報導，大樹藥局表示，對第2波預購兌換，老闆大手筆掏出100多台的預算讓大家換，給爸爸圓夢。

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