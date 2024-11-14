21歲正妹赴泰「機票不是自己買」！落地即被「帶槍的人載走」

▲王姓女子（左）和葉姓男子赴泰旅遊後失聯，家屬心急如焚，官方則聯繫當地民間團體幫助中。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

屏東市21歲王姓女子6日受葉姓男閨蜜邀請，搭機前往泰國後失聯，疑似下機行動遭控制，目前已被帶到緬甸最恐怖的「泰昌園區」，家屬更接獲恐嚇訊息，外交部和警方已介入協處，但當地警方態度消息，目前只能透過當地民間團體尋求協助。

據了解，王女和葉男是國中同學，2人相識多年、感情甚篤，而王女平時與男友住在高雄，近日接到葉男訊息，邀請王女一同去泰國旅遊，王女起初以自己經濟困窘拒絕，葉男則聲稱願意幫她支付食宿和機票，王女不疑有他，帶著隨身行李便與他同行。

而王女6日落地後便遭控制行蹤，被押上車前往緬甸境內，更有人持槍對著她讓她不敢逃跑，手機護照還隨時都有可能被搶走，最終訊號在號稱緬甸最恐怖的泰昌園區失聯，最後一句話則是「我可能要死了」。

王女男友驚覺她失蹤，立刻聯絡王父，王父試圖聯繫外交管道求救，手機更收到勒索訊息，還附上王女與閨蜜在機場的合照，要求王父支付贖金，金額從100萬調降到80萬，但王父知道就算付錢女兒恐也回不來，只能跪求政府介入讓愛女回家。

警方目前則已介入調查，發現王女和葉男的機票並非自己購買，且王女行囊簡便，絲毫不像要出門旅遊，且勒索訊息並非2人的通訊軟體發送，而是來自陌生號碼，全案疑點重重，懷疑幕後有龐大詐騙集團操控。

外交部現已介入協處，但當地警方態度消極，我國目前正積極聯繫當地民間團體，希望請求幫忙。

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