四輪大爺鬼切出事了！路邊突左轉擊落重機　下車急喊：他騎太快

記者許宥孺／高雄報導

高雄市左營區日前發生一起車禍，一部休旅車於路邊起步要左轉到對向停車場，不料卻遭到後方直行的重機騎士碰撞，騎士又撞擊到對向正在停紅燈的轎車。事故導致重機騎士身體挫傷，肇事責任則有待警方進一步判定。

▲休旅車鬼切擊落直行重機騎士。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

這起車禍發生在10日下午2點51分，警消獲報，左營區勝利路發生交通事故，警消到場後，發現一名重機騎士身體有輕微挫傷，緊急將他送醫治療。

▲重機滑至對向撞上停等紅燈的轎車。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

警方調查，當時59歲陳姓男子駕駛休旅車，在勝利路外側車道起步，要左轉至對面的停車場，左轉過程中遭到直行的18歲李姓重機騎士從後方撞擊，重機滑至對向後，再撞上正在停等紅燈的白色轎車。

當時車禍畫面也在網路上曝光，只見原本在路邊臨停的休旅車，起步後先是修正轉彎角度，正要行駛到對向時，就攔腰撞上後方的重機騎士。駕駛下車後急喊：「我要彎過去，他騎很快阿！」

警方表示，相關當事人經酒測均無飲酒情事，肇事責任將由交通大隊進一步判定。

▲▼休旅車轉彎鬼切釀禍。（圖／記者許宥孺翻攝）