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團結復興！中華眷總新竹市分會11／12成立　周德華當選第一任理事長

中華眷總新竹市分會11/12成立（圖／中華眷村總會提供）

▲新竹市中華眷村文化發展協會在11月12日舉辦成立大會暨第一屆會員大會。（圖／中華眷村總會提供）

生活中心／綜合報導

繼中華眷總桃園市分會於10月底成立，新竹市中華眷村文化發展協會在11月12日舉辦成立大會暨第一屆會員大會，新竹市退伍軍人協會理事長周德華當選第一任理事長。大會上冠蓋雲集，除了中華眷村文化發展總會重要幹部全員到齊，主管機關代表新竹市民政處副處長陳麗琪也到場參與，新竹市眷協榮譽理事長傅慰孤中將、榮譽顧問張永剛、前新竹市長許明財、國民黨新竹市退伍軍人事務部主委林夏富將軍、新竹市議員黃美慧及吳旭峰等人皆親臨會場力挺。

中華眷總新竹市分會11/12成立（圖／中華眷村總會提供）

▲中華眷村總會理事長趙怡（左4）表示，眷總自去年11月8日成立至今，獲得熱烈支持，短短一年已成立桃園和新竹分會。

中華眷村文化發展總會理事長趙怡表示，眷總自去年11月8日成立至今，獲得大家熱烈支持，短短一年已經成立桃園和新竹分會。眷總創辦目的有三，第一、創造一個平台，促進眷村世代的互動和交流。第二，1949年有一百二十萬人跟著政府來台，他們對台灣有絕大的犧牲與貢獻，我們邀請專家學者，從政治、經濟、文化各方面來發掘並填補這段歷史。第三，眷村文化是中華文化的縮影，我們希望團結眷村人，共同發揚傳統文化的核心價值。

中華眷總新竹市分會11/12成立（圖／中華眷村總會提供）

▲中華眷村新竹市分會11月12日舉辦首屆大會，由新竹市退伍軍人協會理事長周德華（右）當選第一任理事長。

中華眷總新竹市分會11/12成立（圖／中華眷村總會提供）

▲中華眷村新竹分會理事長周德華（右）表示，我們將推動保留發揚眷村文化、實踐四愛理念。圖左為中華眷村總會理事長趙怡。

首屆新竹市中華眷村文化發展協會理事長周德華致詞時表示，新竹分會在大家努力下，於113年11月12日國父誕辰紀念日成立。我們成立的目的與願景，是保留並發揚眷村文化，積極實踐「愛中華、愛國旗、愛台灣、愛和平」的共同理念。要傳承並落實眷村人團結互助的精神，為中華民族復興、傳承中華文化而奮鬥。說得一丈不如行取一尺，在趙怡總會長的帶領下，眷村人必將發光發熱。

新竹市民政處副處長陳麗琪則說，民政處跟退伍軍人、榮服處、榮家等單位，都維持良好互動，我們非常重視眷村文化的保存與傳承，很高興中華眷村總會主動承擔這個重要任務，短短一年就有相當的成效。今天很榮幸出席新竹分會成立大會，代表市政府祝福活動順利圓滿。

任職軍2聯隊長時，前空軍中將副總司令傅慰孤結合新竹市長推動新竹眷改的擘建工程，方方面面都做到前瞻性設計。他在致詞時也強調，眷村文化是中華文化的總體，朝代是百年，文化是千年，而眷村文化也就代表了中華文化的主流，必須世世代代被傳承下去。

前陸軍總司令、時任中華眷村文化發展總會總顧問陳鎮湘則指出，今年是國父158歲誕辰，但媒體沒有報導！在去中化風氣下，我們要團結、發揮影響力，堅持捍衛中華民國憲法下的中華民國，弘揚眷村文化，也就是弘揚中華文化。

中華眷村文化發展總會顧問委員會主任委員孫慶餘表示，1949年前後從大陸來台約一百二十萬人，隨著時間移轉，第一代已淍零，而第三代的很多觀念與文化認同已經偏離。我認為眷村第二代應該去影響第三、四代，讓他們繼續傳承中華文化，這是很重要的，期許大家一起努力，讓中華文化得以延續。孫慶餘也代表眷總贊助新竹分會5萬元行政費。

中華眷村文化發展總會秘書長李慶平則強調，經過多次籌備會議，新竹市中華眷村文化發展協會終於在11月12日成立！協會工作就是為了眷村第三代或第四代，因為他們對歷史真相了解不深，如果我們現在不做，就來不及了。

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