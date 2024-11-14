國軍怎麼了？役男收假攜毒被抓包　半年爆2起軍人殺人案

記者黃翊婷／綜合報導

陸軍109旅的曹姓役男10日收假時疑似攜帶喪屍煙彈回營，引發各界關注。自今年1月起發生多起軍人涉及殺人、性侵、酒駕、賭博、詐騙等案件，包含10月屏東軍人殺軍人案、5月新北憲兵悶殺同袍女友等等。

▲喪屍煙彈今年8月被公告列管為第三級毒品。（資料照／記者陸運陞翻攝）

陸軍第六軍團指揮部13日表示，轄屬109旅曹姓役男於11月10日收假入營實施安全檢查時，遭幹部查獲疑似攜帶喪屍煙彈，經調查後主動依法送辦，全案現由新竹地檢署偵辦中。

▲陸軍333旅上兵24歲林姓男子等人涉殺人案，檢方訊後聲押獲准 。（資料照／記者陳崑福翻攝）

而在10月12日時，屏東市瑞光路上一間卡拉OK店發生7人鬥毆事件，其中陸軍333旅上兵24歲林姓男子，持刀殺死20歲洪姓海軍陸戰隊員，警方在案發5小時內逮捕3名涉案嫌犯，另外發現其中一名20歲鄞姓男子竟是空軍防砲飛彈指揮部士兵，等同陸海空軍人皆捲入這起案件。

雙十國慶日時，十軍團58砲指部軍人被指控在台中市一家鹽酥雞店酒醉鬧事、破壞商家桌椅；9月3日基隆警方接獲情資，指稱義二路上一間麻將館疑似有賭博行為，持搜索票前往查緝，竟抓包賭客中有10名軍人，最高軍階為海軍中校；7月5日金門海巡隊查獲一艘金門漁船前往中國走私，當場逮捕5人，其中1人竟是金防部現役軍人。

5月時有人在網路PO文指稱，海軍某艦隊的班長受邀到一名士官長家聚餐，竟在酒醉之後涉嫌性侵對方未成年的女兒。當時國軍證實，確認涉案士官的違法行為，並依據「刑懲併行」原則，於5月14日將該名士官移送法辦，並給予撤職處分。

▲19歲許姓志願役悶殺女友。（資料照／記者陸運陞攝）

5月18日時，19歲許姓志願役因懷疑同為憲兵的劉姓女友劈腿，竟在新北市泰山區的住處失控徒手悶殺女友，2度性侵遺體，還冒充女方傳訊息給在門外關心的家人，故意拖延時間，被檢方依犯陸海空軍刑法現役軍人殺人罪、損壞汙辱屍體罪及偽造文準私文書罪起訴。

▲女上士利用休假當車手。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市新莊警分局詐欺小隊4月底、5月初偵辦一起詐騙案，約談周姓外送員，由外送員假意配合詐團指示前往取款，再趁機逮捕現身取款的車手，沒想到車手竟是國軍資通電軍指揮部現役軍人女上士士官（39歲）。

今年1月26日還發生軍方1天出現2起酒駕事件，先是陸軍營長酒駕違停紅線買咖啡，同日晚間空軍基地訓練指揮部歐姓少校工程官也因酒駕擦撞機車後逃逸，隔日凌晨被警方通知到案說明，當時測得的酒測值高達0.71。

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