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學童盃四度封王！蘆洲國小足球隊再創佳績　獲20萬元培訓獎勵

▲▼ 新北蘆洲國小四度封王全國學童盃足球賽+獲20萬元培訓金。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北蘆洲國小四度封王全國學童盃足球賽，獲20萬元培訓金。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

「2024全國學童盃足球錦標賽」於上月初在台中朝馬足球場熱烈舉行，全國23所學校齊聚一堂，展開為期8天的激烈角逐。新北市蘆洲國小五年級男子足球隊一路過關斬將，挺進冠軍賽，與首度進入決賽的桃園市西門國小一決高下。比賽中，雙方戰成1比1平手，最終在PK戰中，蘆洲國小以4比2拿下勝利，榮獲本屆冠軍。今日（13日），蘆洲國小校長陳明利率領教練團及全體隊員，攜冠軍獎盃出席市政會議，與市長侯友宜共享榮耀。侯友宜勉勵小選手們，期許他們再創佳績，持續追求卓越。

侯友宜指出，蘆洲國小繼2017（U12）、2020（U11）及2021（U12）後，第四度於全國學童盃足球賽封王，市府特別頒發20萬元培訓金，協助學校投入更多資源與訓練設備，促進多元化的培訓活動，期望蘆洲國小足球隊持續精進，迎接未來挑戰。他同時感謝校長、教練、老師及家長們的全力支持，成為球隊奪冠的重要後盾。

蘆洲國小總教練盧玉娟賽後表示：「球員們記取過往經驗，在本次全國學童盃賽場上面對強敵時不再怯懦，全心投入並堅持教練的戰術指導，最終團結一致，成功奪冠。當下師生及家長們相擁而泣，感動不已，一切的努力都值得了。」

▲▼ 新北蘆洲國小四度封王全國學童盃足球賽+獲20萬元培訓金。（圖／記者戴上容翻攝）

陳明利校長強調：「蘆洲國小足球隊始終抱持『全力以赴，永不放棄』的態度，感謝教練團隊帶領球隊勇奪冠軍，也感謝學務處的後勤支持及家長們的熱情陪伴。此次賽事彷彿讓台中朝馬足球場變成蘆洲國小的主場，球員們捍衛榮耀的精神令人動容，充滿感激。」

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