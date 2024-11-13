Faker同款真無線耳機！賽睿Arctis GameBuds上市時間、售價曝光

記者蘇晟彥／綜合報導

電競及遊戲週邊品牌SteelSeries賽睿 15 日將推出專為遊戲平台而設計的「Arctis GameBuds™真無線遊戲耳機」，以高端音效、主動降噪技術（ANC）、以及強悍續航表現，引領電競耳機進入次世代，同時也與剛奪下《英雄聯盟》世界冠軍的T1同款，建議售價為 $5,690。

這款耳機特別針對玩家的痛點設計，內建超過100種遊戲專屬音效預設，並支援2.4GHz低延遲無線連接與Bluetooth 5.3切換，適用於各大平台，讓玩家無論身處遊戲、音樂、工作等場景都能暢享無縫音效體驗。設計上，採用人體工學設計，並擁有IP55防水等級，適合長時間佩戴使用，無論是戶外活動或運動也能應對自如。

Arctis GameBuds™更配備全新開發的無線芯片，帶來穩定且低延遲的360°空間音效，完美支援PS5的Tempest 3D音效技術，提供沉浸式的聆聽感受。其獨家四麥克風ANC系統能有效隔絕外界噪音，讓玩家能全心投入每場對戰，同時提供透明模式，隨時掌握周圍環境音。

Arctis GameBuds™主打長效電池續航力，單次使用可達10小時，耳機盒提供額外三次充電，總續航長達40小時，並支援Qi無線充電。耳機即將於11月15日上市，建議售價NT$5,690。