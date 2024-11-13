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「背骨仔殺恩人」奇案　尾隨闆娘離奇消失

周男（左）清晨到倉庫找老闆娘理論，結果一言不合，將對方勒斃。（翻攝畫面）

▲周男（左）清晨到倉庫找老闆娘理論，結果一言不合，將對方勒斃。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2013年11月3日清晨6點多，高雄楠梓1間免洗餐具店的老闆娘，獨自開著小貨車前往倉庫，將一箱箱的貨物搬進搬出、清點補貨，準備待會開店做生意，這是她每天的日常，就連週末假日也不例外。

當天晚間7點多，洪姓老闆遲遲等不到妻子返家，手機也聯絡不上，覺得很奇怪，前往查看，才發現妻子根本沒開店，且倉庫大門敞開，連小貨車也不知去向，直到晚間10點多，洪男仍遍尋不著妻子，因此決定到派出所報案。

周男（圖）偷貨款被告，竟惱羞成怒勒斃對他有恩的老闆娘。（翻攝東森新聞）

▲周男（圖）偷貨款被告，竟惱羞成怒勒斃對他有恩的老闆娘。

他告訴警方，跟妻子共同經營好幾個店面，也會到市集擺攤，貨物進出相關業務都由妻子負責，太太生活單純，每天清晨5點多起床做早餐、叫小孩子起床，之後開車到倉庫點貨，再轉往店面補貨，傍晚收店回家，準備晚餐，多年來從沒變過，當天卻無故失蹤，讓他憂心忡忡。

警方初步調查，發現老闆夫妻生活正常、沒有欠債、沒有糾紛，鄰居對老闆娘的評價也很好，一向以家庭、生意為重的她，無緣無故怎麼會失蹤？警方決定調閱監視器過濾她當天的行蹤，也將貨車車號通報全國警察單位協尋。

警方還原監視器影像，確認周男勒住老闆娘脖子（箭頭處）、拖往倉庫深處。（翻攝畫面）

▲警方還原監視器影像，確認周男勒住老闆娘脖子（箭頭處）、拖往倉庫深處。

警方調出倉庫外的監視器畫面，發現老闆娘清晨6點抵達，她在搬貨時，對街走來1名穿深色連帽外套、戴口罩的高瘦男子，2人短暫交談約2分鐘後，老闆娘推著推車邊說邊走進倉庫，該名男子也跟在後方進入。詭異的是，警方想進一步查看2人進入倉庫後的狀況，卻發現室內監視器主機的插頭被拔掉，沒有錄到室內的影像。


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