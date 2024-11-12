桃園重陽敬老金發放認定？　市議員孫韻璇爭取放寬

▲桃園市議員孫韻璇爭取重陽敬老金發放，放寬認定。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員孫韻璇12日於市議會市政總質詢，針對桃園的重陽節敬老禮金發放，需過完生日、在重陽節當日確實年滿65歲才可請領，與其他縣市當年或當月滿65歲即可發放有差別待遇，孫韻璇認為不近人情，要求比照辦理。市長張善政答詢，將針對當年、當月、當日3個方案，估算增加的財務負擔，再行決定。

孫韻璇先行詢問列席的社會局副局長陳茹文，基北北桃共同生活圈重陽節敬老禮金發放資格條件？目前台北市、基隆市皆是年滿65歲以上即具備發放資格，新北市則需當月滿65歲以上才具發放資格，但桃園市發放資格卻需要過完生日、在重陽節當日確實年滿65歲才可以請領。

孫韻璇說，據她的了解，目前全國針對重陽節敬老禮金發放資格大致分為三種，當年年滿65歲以上、重陽節當月滿65歲以上及重陽節當日年滿65歲以上。既然基北北桃在一個生活圈內，桃園請領條件居然比其他地區嚴苛，而且是最不近人情，讓桃園市老人家情何以堪。

孫韻璇向市長張善政強力爭取，桃園市比照全國不少縣市放寬認定，只要當年年滿65歲以上，即可收到敬老禮金的條件，若不能從年滿65歲以上認定，至少要能改為當月滿65歲以上即可符合資格，不要讓同樣參加重陽節慶祝活動的民眾，卻有不一樣的心情差別待遇，她要求趕快修正相關發放資格條件，不要讓桃園市民朋友有低人一等的感受。

另外針對發放途徑部分，孫韻璇也希望未來除了郵局、農會以外，必須新增其他銀行供民眾選擇，期望市府能與時俱進。社會局副局長陳茹文答詢，可以研議。