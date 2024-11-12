俄醉男上公車跌倒「頭摔車輪前」！下秒駕駛加速輾過　驚悚片曝光

???????????? Rusia: Un hombre, al intentar subir al autobús, tropezó y cayó debajo del vehículo, quedando en el punto ciego del conductor, quien comenzó a avanzar, pasando por encima de la cabeza de la víctima pic.twitter.com/h2waQxpVth — Actualidad Viral (@ActualidaViral) November 11, 2024

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯莫斯科市一名65歲男子近日在市區一處公車站準備上車時，不料因為喝醉沒有踩到階梯，當場跌倒並滾到公車前輪前方，然而公車駕駛卻沒有發現，以為所有人都上車了，踩油門加速將他當場輾斃，警方事後以過失致死罪將公車駕駛逮捕。

綜合外媒報導，監視器畫面可以看見，公車當時停靠一處公車站準備載客，一名頭戴帽子的65歲男子上車時由於喝醉沒有踩到階梯，當場向右前方跌倒並滾到公車前輪前方，且他在跌倒時疑似撞到頭部陷入昏迷，就這樣躺在公車車輪前方一動也不動。公車駕駛沒有發現男子摔倒，5秒後看見沒有人要上車了，就踩油門加速將醉男當場輾斃。

▲ 醉男走上公車時意外跌倒。（圖／翻攝自X）

一名目擊者聲稱，當時有路人試圖要警告公車駕駛，但公車駕駛似乎沒有聽見。另一位目擊者則說，受害者的頭部被公車輾過，救護人員趕到後曾試圖搶救，但很快就宣告受害者已經死亡。

事件發生後，警方以過失致死罪嫌，火速將肇事的公車駕駛逮捕調查，將釐清駕駛是否有疏失。目前暫時不清楚具體發生日期，只確定事件發生在俄羅斯莫斯科市區。