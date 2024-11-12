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Yuma、Ryu雙雙外遇！網點名1人「四角戀中最慘」：人設大崩壞

▲Tommy新影片留言被灌爆。（圖／翻攝YouTube／TommyTommy Japan、yuma IG）

▲Tommy介入好友Ryu、Yuma的婚姻。（圖，下同／翻攝YouTube／TommyTommy Japan、yuma IG）

記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber夫婦檔Ryu、Yuma爆出婚內雙出軌，對象分別為中國女畫家及另一名YouTuber Tommy，4人均在網路上公開發聲還原事情始末，引發網友熱議，有網友分析四人的後續發展，最慘的就是Yuma，人設完全崩塌，YT一定很難做下去，感情、事業、名聲都沒了。

有網友在Dcard發文，分析四角戀的後續，認為4人都有好的結果。Ryu繼續在YT圈耕耘，「頻道還能賣一波悲情牌賺粉絲」。女畫家逆風開局，贏得網友尊重，又獲得優質男友。Yuma擺脫無趣的老公，獲得嶄新的人生。Tommy頻道跟感情無關，繼續拍影片介紹日本，粉絲一樣挺。

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▲▼Tommy

不過，網友們認為事情沒這麼容易，Yuma會是最慘的，「Yuma人設完全崩塌，跟福原愛一樣，原本粉絲都覺得她是軟萌天然呆的日本妹子，現在被發現不但先出軌劈腿，還一直綠茶操作，發自己孤單、心情不好的影片，讓大家以為是Ryu冷落他」、「Yuma最慘，YT絕對做不下去，包含他自己的Yuma TV，但Yuma不做YT，老實說她還會什麼？可能Yuma到最後就變成一般的上班族而已，但30幾歲的單身日本女又沒有資歷，在日本很難混下去的」。

不過有網友提到，Yuma或許可以轉換跑道，「Yuma好像有考到日文老師的檢定考，加上她中文蠻好的，如果不做YT以後可能可以朝這個發展吧」、「Yuma中文變很好，再怎麼沒競爭力也都比現在一堆日文不怎麼優，卻還想應徵工作拿簽證的外國人強」。

也有網友指出，「我覺得Yuma跟偷米不可能再在一起了，而這兩個有可能也回不了YT圈，或是業配流量沒了，感情事業名聲都沒了，應該不算好結果，Yuma眼中的好結果應該是雲淡風輕過去，然後跟Ryu復合跟從前一樣」、「偷米YT的影響不會太大欸，畢竟本來也不是情侶頻道，換個人設大概就可以繼續經營了」。

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