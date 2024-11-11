妹子住半年退租...房東花4天「清出7車垃圾」崩潰：被臭到吐

▲大陸一名房東指控，女租客退租後留下驚人「垃圾山」，讓他4天清出7車垃圾。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

房子出租最怕遇到惡房客！內蒙古呼和浩特市一名房東發現，他的租客在搬走後，竟在屋內留下遍地垃圾，不僅堆積如山有半人高，甚至還傳出惡臭，讓他在開門的瞬間就被「噁到吐」，事後和朋友們花了整整4天的時間來清理，最後運出了7車的垃圾，相當誇張。

綜合陸媒報導，房東席先生表示，他半年前將他在新城區塔利村的一套15多坪閒置房屋，出租給一位「00後（2000年後）」的年輕女子，本以為女孩子會比較愛乾淨，所以出租後就一直沒去看過。然而，當他收到租客要退租的電話，並上門去收房時，一上樓就聞到了一股奇怪的臭味。

「一打開房門我都驚呆了，滿屋遍地是垃圾，沒有下腳的地方」，席先生震驚表示，他發現屋內到處都是垃圾，包括毛絨玩具、飲料瓶、零食袋、泡麵盒、奶茶杯等等。而且，地上、沙發、桌上、廚房流理臺，各種吃剩的外賣垃圾、塑膠袋層層堆疊，就連沙發和窗簾都佈滿了霉菌，「當時我就被熏吐了！讓人瞠目結舌，好好的房間成了垃圾場」。

席先生感嘆，自己只能自認倒楣，叫了幾個朋友來幫忙清理，事後總共打掃了整整4天，最後清理出了7車的垃圾。對於自己的房子被別人糟蹋、住成「垃圾堆」，席先生既氣憤又痛心，因而決定上網爆料揭發。

畫面曝光後，不少網友紛紛驚呼「不理解，這怎麼住的」、「我一直不懂這樣自己怎麼能住在裡面」、「這就是免費保母的含金量嗎」、「隔著螢幕我也要吐了」、「她居然能在屋裡待半年」、「天啊，光看文字都差點吐了」、「當今很多女人出門穿的光鮮亮麗的，家裡與牛圈一般」。