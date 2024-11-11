　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

妹子住半年退租...房東花4天「清出7車垃圾」崩潰：被臭到吐

▲大陸一名房東指控，女租客退租後留下驚人「垃圾山」，讓他4天清出7車垃圾。（圖／翻攝自微博）

▲大陸一名房東指控，女租客退租後留下驚人「垃圾山」，讓他4天清出7車垃圾。（圖／翻攝自微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

房子出租最怕遇到惡房客！內蒙古呼和浩特市一名房東發現，他的租客在搬走後，竟在屋內留下遍地垃圾，不僅堆積如山有半人高，甚至還傳出惡臭，讓他在開門的瞬間就被「噁到吐」，事後和朋友們花了整整4天的時間來清理，最後運出了7車的垃圾，相當誇張。

綜合陸媒報導，房東席先生表示，他半年前將他在新城區塔利村的一套15多坪閒置房屋，出租給一位「00後（2000年後）」的年輕女子，本以為女孩子會比較愛乾淨，所以出租後就一直沒去看過。然而，當他收到租客要退租的電話，並上門去收房時，一上樓就聞到了一股奇怪的臭味。

▲大陸一名房東指控，女租客退租後留下驚人「垃圾山」，讓他4天清出7車垃圾。（圖／翻攝自微博）

「一打開房門我都驚呆了，滿屋遍地是垃圾，沒有下腳的地方」，席先生震驚表示，他發現屋內到處都是垃圾，包括毛絨玩具、飲料瓶、零食袋、泡麵盒、奶茶杯等等。而且，地上、沙發、桌上、廚房流理臺，各種吃剩的外賣垃圾、塑膠袋層層堆疊，就連沙發和窗簾都佈滿了霉菌，「當時我就被熏吐了！讓人瞠目結舌，好好的房間成了垃圾場」。

席先生感嘆，自己只能自認倒楣，叫了幾個朋友來幫忙清理，事後總共打掃了整整4天，最後清理出了7車的垃圾。對於自己的房子被別人糟蹋、住成「垃圾堆」，席先生既氣憤又痛心，因而決定上網爆料揭發。

畫面曝光後，不少網友紛紛驚呼「不理解，這怎麼住的」、「我一直不懂這樣自己怎麼能住在裡面」、「這就是免費保母的含金量嗎」、「隔著螢幕我也要吐了」、「她居然能在屋裡待半年」、「天啊，光看文字都差點吐了」、「當今很多女人出門穿的光鮮亮麗的，家裡與牛圈一般」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
日本在野黨領袖劈腿寫真女優　元配美貌曝光
快訊／富邦金砸20.44億元　合意併購日盛投信
快訊／Yuma二度發聲認「做了不該做的事」
快訊／台中女移工15樓墜下　搶救無效亡
快訊／陳啓昱通緝照曝光！
侯昌明女兒赴美留學「突病倒」　急壞他：心裡好亂
知名鍋貼店有蟑螂！北市衛生局抓到7缺失
「這群人」茵聲罕見動怒！怒揭黑幕：吃人夠夠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

妹子住半年退租...房東花4天「清出7車垃圾」崩潰：被臭到吐

擋不住的青春！夜騎開封遭禁　20萬大學生展開50公里「徒步開封」

「夜騎開封」被禁！鄭州大學生超哈扣　50公里改用走的

陸公民在巴基斯坦遇襲　陸：有決心挫敗一切破壞中巴關係圖謀

陸師將男童拖上台「狂甩20個巴掌」　家長崩潰：兒還被踹到哭

一克雞血三克金！　陸「雞血石」拍賣會一塊原石拍出8100萬高價　

中國化債新政　券商稱有助延續股市熱度消除債市風險

陸高中學生會收賄！付1300元歸還沒收手機

月補助2.7萬元！深圳一公司招人「捐糞」…用於開發臨床藥物

解放軍「AI機器狼」首曝光　頭狼探測！射手掛步槍...還有輔助狼

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

于美人學霸兒「香港飯店掃廁所」　她超開心：不用再花錢了！

高雄翁逆向騎快車道！　下秒碰撞轎車送醫不治

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

沙烏地阿拉伯下雪了！　荒蕪沙漠變「銀白大地」

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

妹子住半年退租...房東花4天「清出7車垃圾」崩潰：被臭到吐

擋不住的青春！夜騎開封遭禁　20萬大學生展開50公里「徒步開封」

「夜騎開封」被禁！鄭州大學生超哈扣　50公里改用走的

陸公民在巴基斯坦遇襲　陸：有決心挫敗一切破壞中巴關係圖謀

陸師將男童拖上台「狂甩20個巴掌」　家長崩潰：兒還被踹到哭

一克雞血三克金！　陸「雞血石」拍賣會一塊原石拍出8100萬高價　

中國化債新政　券商稱有助延續股市熱度消除債市風險

陸高中學生會收賄！付1300元歸還沒收手機

月補助2.7萬元！深圳一公司招人「捐糞」…用於開發臨床藥物

解放軍「AI機器狼」首曝光　頭狼探測！射手掛步槍...還有輔助狼

超大咖日星現信義區　台女星追星成功當上愛妻：我快死了，心臟停止⋯

一直覺得累？貧血恐和「5大癌症有關」　醫：初期未必有腫塊壓迫

閱讀府中雙城前世今生　板橋四維分館增設「枋橋城」知識學專區

富邦金砸20.44億元　合意併購日盛投信

Yuma二度發聲認「做了不該做的事」　曝3天前PO文原因：真的對不起

打造高齡長者圓夢舞台　三芝「健康活力SHOW」展風情

背叛槽糠之妻！日本在野黨領袖劈腿「天怒人怨」　元配美貌曝光

快訊／台中女移工15樓墜下卡夾層　搶救無效亡

快訊／雨中奮戰提前結束！中華5局1比3兄弟

謝盈萱《影后》原型是蕭亞軒？鬧翻楊謹華爆巧合　嚴藝文親解答了

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

大陸熱門新聞

鄰居13萬賣車位！他一看位置傻眼

陸學者訪台：餐飲服務遠落後中國

冰糖葫蘆男神穿吊嘎爆紅　本人回應

男童店內奔跑跌倒「沒人扶」？媽衝超市砸店

20萬鄭州大學生夜騎開封…致嚴重道路癱瘓

一克雞血三克金！ 陸「雞血石」拍賣會一塊原石拍出8100萬高價　

陸學者：川普不會延續拜登「玩火」政策

「夜騎開封」被禁！鄭州大學生超哈扣　50公里改用走的

復旦教授建議：年輕人畢業先啃老3年

8天加班41小時！39歲男工作猝死　冠捷科技回應了

因踩髒地板！男童遭2老師狠踹、甩巴掌

22歲女感冒後暴瘦！體重狂掉「只剩20Kg」醫揭原因

男童超市跌倒　媽因「1理由」砸店

陸500噸無人作戰艇「虎鯨號」首亮相 具隱形能力...續航力4000浬

更多熱門

相關新聞

許淑華：焚化廠環境影響模擬圖2周內出爐

許淑華：焚化廠環境影響模擬圖2周內出爐

南投縣長許淑華8日表示，南投縣缺乏焚化爐，垃圾處理問題長期仰人鼻息，縣政府擬於名間鄉新民村興建焚化廠設置焚化廠；縣長許淑華強調，一定按規定來興建，並進行環境影響評估，而設置焚化廠影響模擬圖近一、二周就會出來。

房東太太遭悶死肢解　凶手竟是老房客

房東太太遭悶死肢解　凶手竟是老房客

新鮮人租到楠梓發霉屋　內行一看：租賃合約「特別設計過」

新鮮人租到楠梓發霉屋　內行一看：租賃合約「特別設計過」

強颱康芮來襲！北北基桃停班停課　新北市31日暫停垃圾收運

強颱康芮來襲！北北基桃停班停課　新北市31日暫停垃圾收運

女房東最後身影曝光！　隔日遭房客狠殺慘死家中

女房東最後身影曝光！　隔日遭房客狠殺慘死家中

關鍵字：

租客垃圾房東驚人揭發

讀者迴響

熱門新聞

資安公司警告：別用Google搜6英文字

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

準天兔颱風「各國最新路徑曝」　賈新興：觀察太平洋高壓發展

「一看就知RYU在忍！」　PTT神解析：最爛的是Tommy

彰化砂石車追撞！女騎士捲車底遭輾慘死

獨／台中廢棄「猛鬼樂園」有女屍！4男探險嚇死

Yuma爆出軌Tommy　老粉翻去年旅遊影片「1幕洩端倪」

準天兔颱風恐影響台灣　可能轉向時間曝

Ryu、Yuma破裂！YT界模範夫妻「只剩他們了吧」

46歲爸網路謾罵川普　射殺4家人自轟

146萬人注意！國泰世華銀調降金融卡提款限額　12／14生效

鄰居13萬賣車位！他一看位置傻眼

天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

即／台中機車相撞廂型車　36歲男騎士慘死

更多

最夯影音

更多

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面