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秒殺級現象舞台劇《勸世三姊妹》免費看！「庄頭劇場」限定版演出

▲▼「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」活動進入尾聲，11月16日將在苗栗縣竹南運動公園舉行，由躍演劇團帶來秒殺現象級舞台劇《勸世三姊妹》庄頭限定版。（圖／文化部）

▲躍演劇團帶來秒殺現象級舞台劇《勸世三姊妹》庄頭限定版。（圖／文化部）

記者林育綾／綜合報導

「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」活動進入尾聲，11月16日將在苗栗縣竹南運動公園舉行，由躍演劇團帶來秒殺現象級舞台劇《勸世三姊妹》庄頭限定版，透過生動的音樂和舞蹈，欣賞傳統牽亡歌的魅力，感受到現代對傳統文化的反思與重新詮釋；此外還有「九天民俗技藝團」帶來限定版演出。
 
《勸世三姊妹》被讚譽為現象級舞台劇，先前各縣市演出都在開賣後迅速秒殺完售，更在戲劇圈掀起極高的討論度。躍演劇團表示，希望透過《勸世三姊妹》帶給觀眾們一場關於親情、家族與傳統文化的戲劇體驗，讓每位觀眾都能帶著愉悅、感動及滿足的心情回家。

▲▼「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」活動進入尾聲，11月16日將在苗栗縣竹南運動公園舉行，由躍演劇團帶來秒殺現象級舞台劇《勸世三姊妹》庄頭限定版。（圖／文化部）

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▲「九天民俗技藝團」將演出《鼓動傳響》庄頭限定版。（圖／文化部）
 
「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」苗栗場，當天活動從下午2點開始，6組傑出表演團隊將輪番上陣，包括以電影《陣頭》聲名大噪、立志傳承台灣傳統文化的「九天民俗技藝團」，演出《鼓動傳響》庄頭限定版。

▲▼「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」活動進入尾聲，11月16日將在苗栗縣竹南運動公園舉行，由躍演劇團帶來秒殺現象級舞台劇《勸世三姊妹》庄頭限定版。（圖／文化部）

▲天馬戲創作劇團的馬戲親子劇《雨星奇幻記》庄頭限定版，透過精靈的角色，帶小朋友認識環境保育的重要性。（圖／文化部）

還有台灣首個大膽創作原創馬戲音樂劇的「天馬戲創作劇團」，呈現馬戲親子劇《雨星奇幻記》。2024巴黎文化奧運台灣代表團隊的「小事製作」，帶來結合街舞和當代舞蹈元素的《庄頭一日舞蹈小教室》。

▲▼「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」活動進入尾聲，11月16日將在苗栗縣竹南運動公園舉行，由躍演劇團帶來秒殺現象級舞台劇《勸世三姊妹》庄頭限定版。（圖／文化部）

▲艸雨田舞蹈劇場《客庄印記》庄頭限定版，透過肢體演繹客家文化，與觀眾分享心中對客庄的記憶。（圖／文化部）
 
「艸雨田舞蹈劇場」帶來《客庄印記》庄頭限定版，以3段舞碼，展現對傳統客家文化的探問。「太日樂集」帶來《雲林之韻》，以多首自創曲及布袋戲經典配樂，打擊出既傳統又創新的在地聲音。「喜裂克文化藝術團」則以《來自裂岩的呼喚－琴聲/舞動裂與織的命脈》，傳遞原民生命震撼的舞動活力。

▲▼「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」活動進入尾聲，11月16日將在苗栗縣竹南運動公園舉行，由躍演劇團帶來秒殺現象級舞台劇《勸世三姊妹》庄頭限定版。（圖／文化部）

▲太日樂集《雲林之韻》以「傳統、創新、多元」的風格，呈現多首自創曲及布袋戲經典配樂。（圖／文化部）

▲▼「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」活動進入尾聲，11月16日將在苗栗縣竹南運動公園舉行，由躍演劇團帶來秒殺現象級舞台劇《勸世三姊妹》庄頭限定版。（圖／文化部）

▲喜裂克文化藝術團《來自裂岩的呼喚－琴聲／舞動裂與織的命脈》以泰雅族傳統樂器、融合現代元素的舞蹈，傳遞長者的智慧，為觀眾送上祝福。。（圖／文化部）
 
活動也特別邀請台灣特技舞蹈協會安排街頭藝人，帶來雜耍球、花式籃球、造型氣球等豐富逗趣的各式表演，展現台灣表演藝術的各種面向，落實文化平權理念。

「庄頭市集」則集結全台及苗栗在地的文創品牌、美食來設攤，多處攤位結合「文化幣」使用，讓喜愛文創的人去挖寶。

觀眾在活動現場達成指定任務，還有機會兌換以小麥桿製作的環保餐具或造型手持氣球；若已參加滿3個縣市的庄頭劇場，自拍分享至個人社群，並在服務台出示，還能再兌換內含羊毛氈手提袋、行動電源、手機掛繩及鋼杯的精美大禮包1組。 

▼「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」活動進入尾聲，11月16日將在苗栗縣竹南運動公園舉行。（圖／文化部）

▲▼「文化平權巡演－庄頭劇場 藝日限定」活動進入尾聲，11月16日將在苗栗縣竹南運動公園舉行，由躍演劇團帶來秒殺現象級舞台劇《勸世三姊妹》庄頭限定版。（圖／文化部）

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