搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！最少1萬元起跳

▲北捷提醒民眾搭乘捷運勿攜帶危險物，未經許可攜帶者最高可罰100萬元。（圖／台北捷運公司提供）

圖文／CTWANT

台北捷運不時傳出砍傷人事件，北捷公告自7日起於台北車站、市政府站等11個捷運站，以及於5條路線中各一部列車內，增設「禁帶危險物品」標示，提醒旅客未經許可，不得攜帶危險品或易燃物進入捷運範圍，如有違法事項，將依大眾捷運法處理，違者最高可罰100萬元，呼籲旅客注意隨身物品，維護乘車安全及秩序。

北捷指出，因應近年來社會急速變遷，以及少數旅客攜帶違規物品造成他人乘車不安，因此增設「禁帶危險物品」標示，初步擇定於11個車站，包括大安站（文湖線）、南港展覽館站（文湖線）、古亭站、台北101/世貿站、台北車站（板南線）、淡水站、南京復興站（松山新店線）、西門站、市政府站、頂溪站、蘆洲站張貼；此外，5條捷運路線也各選擇一部列車張貼。

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北捷表示，為維護旅客安全及乘車秩序，大眾捷運法第50條之1第1項第1款規定「未經許可攜帶經公告之危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內，可處1萬元以上、100萬元以下罰鍰」。台北捷運公司呼籲民眾搭乘捷運勿攜帶危險物及易燃物品，如有違法事項，均依大捷法處理，以維護乘車安全及秩序，若攜帶工作用刀具乘車，請妥善包覆收納，以免受罰。

台北捷運系統旅客須知第28點亦明文規範，未經許可，不得攜帶危險品或易燃物進入捷運範圍，包含各種刀具、剪刀或其他尖銳物品，以及各種槍械或彈藥、易燃液體、易於爆裂物品、容易自燃及引燃物品、容易侵害人體及有害他物之虞物品，但未違反法令，經妥善包裝，且無影響他人安全之虞者，不在此限。

北捷強調，為維護眾多旅客搭乘安全，必須嚴格執行相關規定，旅客隨身攜帶行李，如果疑為危險品或易燃物時，得要求旅客澄清並提供檢查，如拒絕檢查者，視同攜帶危險品處理，除拒絕運送外，並通知警察機關辦理。此外，北捷亦呼籲旅客，在車站如果遇到任何異常狀況，可以儘速通知車站人員，列車上請透過對講機通知行車專員或行控中心，車站會立即派員前往處理。

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