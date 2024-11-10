葛斯齊抓到「王定宇截掉圖片2細節」重PO假圖：離真相越來越近

▲葛斯齊開戰王定宇。（圖／翻攝自臉書）



記者施怡妏／綜合報導

民進黨立委王定宇前（8）日遭狗仔葛斯齊爆料，曾私下帶美女見前總統蔡英文，更對女生傳「我想要你」的曖昧對話，王定宇反PO假圖開酸，不過葛斯齊點出「2大證據」，直指王定宇PO假圖，將原先P圖編輯重發，並截掉頭像以及訊息開頭的「沒錯」二字。

王定宇日前反擊，批評葛斯齊是「最愛蹭最弱狗仔」，並揚言要提告，不斷澄清「我想要妳」的截圖是假的，還PO出一張疑似為葛斯齊在LINE回應「沒錯，王定宇的事，我就是瞎掰的，截圖也是自己編造的，反正大不了被告而已」。王定宇開酸，「反正這張網友截圖真實程度一定比葛狗仔高87分，這種低劣手法就去法院好好說清楚吧！」

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對此，葛斯齊昨（9）日在臉書發文，澄清從來沒說過這樣的話，「但這件事我管定了，人在做天在看，誰P圖讓專業說話，我會盡我全力執行這案件」。

今（10）日早上葛斯齊又發文，在被專業美術修圖師指控P圖技術差後，王定宇將原先內文重新編輯，並截掉葛斯齊的頭像，以及訊息開頭的「沒錯」二字。葛斯齊指出，如果有一個人開始打了「沒錯，⋯」那這表示對話內容，上一句一定是一段疑問詞句，「王定宇委員你能學我放出上下句，和台灣人民及你的支持者解釋解釋嗎？」

葛斯齊再提出疑點，「還有解釋一下，為什麼你的臉書要重發圖然後去頭去尾？」直言離真相越來越近了，並開酸，「雙魚座（指王定宇）的邏輯思維不可能比射手座（指葛斯齊）來得強，尤其在說謊的時候！尊重人民一下，不要把全民當笨蛋」。