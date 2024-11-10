澳洲沙灘「神祕小黑球」超噁成分曝！　竟有人類排泄物

▲調查小組發現，「小黑球」裡頭含有人類糞便等超噁心成分。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

澳洲雪梨海灘在10月時出現大量神秘黑色球狀物，大小如高爾夫球，雪梨海灘也因此關閉數日以進行清理。後續經過專家分析後，發現這些球狀物其中是含有人類糞便、永久化學物質及甲基安非他命的脂肪聚合物。

綜合外媒報導，在送到實驗室檢驗之初，當時科學家初步判斷這些「神秘黑色球狀物」可能是油污洩漏的產物，其中含有未精煉的油和碎屑，對人體「沒有極大毒性」。

但隨著新南威爾士大學的科學家進行更深入的實驗，發現這些球狀物並非是化石燃料所構成，其中主要成分是由碳組成。科學家們使用了光譜分析技術，發現它們含有「人類排泄物」，主要成分是脂肪、油脂，還包括通常在肥皂垢、食用油和食品中找到的油膩分子。

透過更進一步的質譜分析測試顯示，這些球狀物中含有脂肪酸、甘油酯以及「車用燃料等級」的成分。此外，還檢測出毒性工業化學物質，如全氟烷基化合物（「永久化學物質」）、殺蟲劑、類固醇化合物如炔諾孕酮，以及治療高血壓的藥物如氯沙坦（losartan）。科學家還發現球狀物中含有膽固醇、人類糞便以及娛樂性毒品如甲基安非他命和四氫大麻酚（THC）。

根據這些成分，研究人員推測，這些球狀物可能源自家庭污水和工業排放，但目前尚無法確定這些球狀物的來源。科學家也認為「這種不確定性反映了科學家和環保機構在追蹤和應對沿海地區污染問題時面臨的更廣泛挑戰。」

新南威爾士州環境保護局（EPA）於本（11）月6日發表聲明，表示這些球狀物含有脂肪酸、石油烴及其他有機和無機物質，包括毒品、頭髮、機油、食物廢棄物、動物物質及人類糞便的痕跡。

新南威爾士大學的副教授貝維斯（Jon Beves）表示，這些球狀物的成分「與一般下水道中的人為廢棄物一致」，他與EPA協調了相關測試，並指出這些球狀物「可能是脂肪聚合物的塊狀物」。

10月16日，蘭德威克市（Randwick）市議會表示，初步測試顯示這些碎屑與「焦油球」的成分一致，焦油球通常由海上油污洩漏或滲漏形成。後續EPA於10月17日表示，其測試結果與市議會一致。但在8日，EPA發言人更改說法「EPA從未表示這些球狀物是『焦油球』。初步測試確實發現樣本中存在烴類，但EPA一直強調需要進行更全面的分析以確認球狀物的組成。」

但由於監管機構其實早在10月25日就已知這些污染物與人為廢棄物一致，但卻未及時向公眾通報。新南威爾士州綠黨議員希金森（Sue Higginson）也為此抨擊「EPA知道公眾心中的疑問，應該在他們得知真相時立即更正。」

希金森強調，考慮到這些球狀物可能是「具有高毒性的污水產品」，公共健康的考量應該擺在首位。他呼籲EPA應向公眾道歉，並保證系統失誤將得到解決。希金森認為「這些球狀物中含有糞便、甲基安非他命、THC，所有這些物質都是有害的，它們都是污染物和毒素。我們無法確定污染源是否仍在其他地方繼續排放。」

EPA發言人表示，由於這些球狀物的有機和無機材料組成非常複雜，因此無法確定其來源。目前，所有受影響的海灘均已由蘭德威克市議會清理並重新開放，沒有發現進一步的碎屑報告。雪梨水務則表示，邦迪（Bondi）或馬拉巴（Malabar）污水處理廠的正常運行沒有出現問題，並且這些球狀物並非由其污水排放所致。希金森則回應「我們需要對雪梨水務的下水道系統有更進一步的了解。」

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