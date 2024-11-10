財劃法修法不公「牽涉所有縣市」　林俊憲：藍委出賣自己選民

▲林俊憲。（圖／記者林東良翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

攸關千億預算的《財劃法》僅花三分鐘就被送出立法院財政委員會。民進黨立委林俊憲指出，這個法案分配不夠，是牽涉到所有縣市，大家在板面上看到的都是台南、高雄在喊，那是因為這些地方的立委是民進黨籍的，國民黨籍的區域立委就不敢說自己是怎麼出賣選民。

林俊憲表示，這套搶錢法案，有人多到不合理，當然就有人少到不合理，藍委不敢告訴人民真相，他們是怎麼出賣自己的選民，來成全少數自己人「發大財」。首先，新竹人恐怕是這次修法受害最深的一群。46萬人的新竹市，明年按現制分配原可獲83億，照國民黨草案則是206億，但同為省轄市、36萬人的基隆市，可是從58億暴增到252億，兩市直接黃金交叉，從人口和產業來看，一點都不合理。

此外，林俊憲說，此外，那些多得不合理的縣市，例如1.3萬人就拿走高達69億的連江、苗栗縣居然比新竹縣還高，沒有人會不喜歡自己多拿錢，但代價是什麼？

林俊憲指出，全國的地方財政，已經從馬政府時代2012年的短絀589億，到去年小英時代進步到賸餘648億，因為中央一直在提高撥款改善地方財政，現在根本不是缺錢的問題，而是應該微調分配、有亂花錢的縣市也要撙節的問題。

林俊憲強調，現行中央要補助地方做建設，很多都是採取「競爭型計劃」，中央規劃一筆款項，給有需要的縣市來爭取，誰的計劃好就容易過審查，也鼓勵那些有心做事的地方政府，有競爭才會進步，不是嗎？國民黨大放水，脫離實際面積、人口、產業發展來亂撒錢，但餅就這麼大。

林俊憲喊話，台南和高雄，有民進黨立委盡全力來發聲，但那些選區立委是國民黨籍的朋友們，恐怕就要靠自己，看看自己縣市獲得了多少？再跟類似條件的外縣市比較，真的公平嗎？別讓自己的未來被一群毫不在乎故鄉的人出賣了。