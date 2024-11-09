網傳「波波醫師通報系統」準確度高　一看900人名單：大醫院超多

▲劉姓女醫師的因醫療疏失，造成病患死亡，事後被起底是「波波醫師」。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

台北市禾馨新生婦幼診所一名劉姓女醫師，去年進行子宮鏡手術時，因疏失導致病患大出血不治，事後被起底是「波波醫師」。有網友就翻出網路流傳的「波波醫生通報系統」，看了名單相當意外，發現很多大醫院皆有，掀起話題。

原PO在PTT八卦板貼出「波蘭醫師通報系統」，好奇是否可信，上頭共有900名醫師，除了波蘭學校之外，還有其他國家，連在學中也有，從醫師姓名、縣市、醫療院所、科別、學歷，都詳細列出，若有錯誤還可以通報協助勘誤，坦言「這種防範於未來的精神，我也是佩服的」。

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此文曝光後，引發大批網友討論，「大醫院竟然也超級多的！」、「正確度很高，認識的波波名列其中…」、「好扯，怎麼這麼多」、「我待的醫院醫師有上榜，難怪醫院不敢秀學歷，只敢秀經歷，其他台灣醫師學經歷都有」、「牙醫診所都被波波佔領了」、「幾乎都在大醫院，後面有人硬塞的吧，沒本事自己開診所，就只能躲在大醫院濫竽充數，不然就只能跑去醫美」。

據《中時新聞網》報導，隨機抽選10名在系統內的醫師，包括任職於台大醫院、三軍總醫院、台北榮總、台中榮總、中山醫學大學附設醫院、台北醫學大學附設醫院、馬偕醫院、萬芳醫院、國泰醫院及童綜合醫院，並依醫院官網資訊進行比對。

結果發現，10名醫師中，有4人可以在同間醫院、同科別中找到同名同姓的醫師，有3人雖能找到同名同姓且同科別的醫師，但顯示在其他醫療院所服務，最後3人則無法在任何一間醫療院所的名單中找到。

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