北捷傷人案3分鐘現場還原！對講機通報狀況　保全衝月台就位

記者柯沛辰／綜合報導

台北捷運板橋新埔站8日晚間發生女子持刀攻擊乘客，造成一名17歲少年臉部遭劃傷。事後，北捷公司發言人、站務處長受訪還原當下處置情況，也強調對講機正常作動，事件發生3分鐘後狀況便排除。初步了解，王姓女嫌犯疑似幻聽犯案，全案依傷害罪偵辦。

根據《東森新聞》報導，北捷發言人楊秦恒指出，事件發生約3分鐘後狀況便排除，捷運恢復運轉，事後新北市長侯友宜赴醫院探望傷者，台北市長蔣萬安也十分關心，北捷後續將積極協助傷者，也感謝見義勇為的熱心民眾。

北捷站務處副處長鄧金地指出，板南線列車對講機正常作動，當時獲報異常狀況後，新埔站站長及保全人員第一時間就在月台就定位，並通報警方到場。

▲大批警力趕抵現場壓制。（圖／記者陸運陞攝）

起初現場傳出有2名旅客受傷，警方後續說明，經查證僅1人受傷送醫，另一人是陪同就醫的傷者同學，並未受傷。

據了解，涉嫌傷人的42歲王姓女子，今晚搭捷運板南線到板橋新埔站時，疑似出現幻聽，並感覺遭到他人跟蹤，準備下車時，拿出預藏的美工刀，朝身邊乘客揮舞，導致站在一旁的17歲男學生，臉部一處約3公分的劃傷。

王女向警方供稱，今晚搭車準備回家，途中感覺被跟蹤，才會持刀揮舞防衛。而受傷的男學生，送醫治療後並無大礙，全案朝傷害罪偵辦。

▼王女搭捷運出現幻聽，持美工刀攻擊男學生。（圖／記者陸運陞攝，下同）