快訊／北捷持刀攻擊2人受傷　現場壓制畫面曝光

▲大批警力趕抵，現場壓制畫面曝光。（圖／threads網友@ihchangram授權提供）

記者柯沛辰／綜合報導

北捷8日深夜10時許驚傳持刀攻擊，42歲王姓女子在車廂內持美工刀攻擊旅客，造成2人受傷，引起現場乘客恐慌，待列車靠站，不少人紛紛奪門而出。目前王女已被警方制伏，詳細犯案動機尚在釐清中。不少乘客目擊壓制現場，紛紛拍下PO網，引起網友關注。

在事發車廂上的乘客心有餘悸，事後在網上發文說，「捷運新埔站到底發生什麼…看到有人有突然開始跑，然候就被推了兩個車廂，Ｘ！超可怕…心跳超快。」

▲王女持刀砍人，被見義勇為的乘客們一擁而上制伏。（圖／網友@chienchien86授權提供）

另外，在月台停等的乘客也相繼疑惑，「剛進站，一堆人往外衝」、「想說怎麼一到站，大家都衝出來...」還有乘客表示「有一堆警察，還有人（嫌犯）被壓在下面，聽到目擊者敘述，有人從江子翠站時就拿利器要傷人」。

現場照片大量曝光，從中可見警方已趕抵現場，將王女壓制在月台，引起其他乘客側目。初步了解，已有2人受傷，送往亞東醫院救治中。

▼警力壓制王女，引起乘客側目。（圖／threads網友@hyla_ti授權提供）

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