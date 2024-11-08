新北赴釜山ACFM、TCCF參展　國內外影視團隊洽詢盼取景新北市

▲參展期間，許多創作者駐足諮詢新北協拍中心精心打造的3條影視朝聖之路。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府推動友善影視大城，打造3條影視朝聖之路，更邁向國際推廣新北市多樣化拍攝場景與便捷協拍服務。新北市新聞局協助影視拍攝與發展中心（新北協拍中心）10月前往韓國釜山參與「亞洲內容暨電影市場展（ACFM）」，11月5日至8日參加「2024 TCCF創意內容大會」，吸引國內外影視團隊洽詢，期待未來以新北市作為影視拍攝理想地點。

新聞局長李利貞表示，新北市的「經典星光大道」、「都會星光大道」及「青春山海線星光大道」3條影視朝聖之路，包含九份、猴硐、林本源園邸、空軍三重一村、淡水紅毛城、小白宮、海關碼頭等場景，是國內外影視團隊喜愛的拍攝地點，因此透過參加釜山ACFM、TCCF，行銷新北友善協拍服務與豐富城市文化、歷史與自然之美。

▲新北協拍中心參與「2024 TCCF創意內容大會」，吸引來自法國、馬來西亞、菲律賓、韓國、新加坡、柬埔寨等逾40組創作者諮詢。

新聞局指出，亞洲內容暨電影市場展（ACFM）吸引韓國、日本、新加坡、澳洲、法國等國共計35組創作者諮詢紀錄片徵件與新北場景；2024 TCCF創意內容大會則吸引超過40組國內、外影視劇組洽詢，更表達未來至新北取景拍片的合作意願。

新聞局表示，新北協拍中心自成立以來，以單一申請諮詢窗口、友善便利服務，至今已協拍國內、外影視團隊逾7,300件次。甫榮獲第59屆金鐘獎的影集《八尺門的辯護人》、《不良執念清除師》、《商魂》及《客家電影院-唱歌給你聽》，與入圍第61屆金馬獎的《青春18x2通往有你的旅程》、《女兒的女兒》、《鬼才之道》等作品，都曾造訪新北取景拍攝，讓新北場景曝光度大增。

新北協拍中心已邁入第14年，未來將持續拓展國際影視活動的參與，並計劃開發更多影視拍攝場景與主題路線，深耕影視文化、提升國際知名度，並透過鏡頭讓世界各地影迷看見新北多元風貌。