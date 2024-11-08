發票狂中獎！「延燒1活動」超商600禮券暫不發了　網怒：愈描愈黑

▲雲端發票4人重複中獎惹出爭議 。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「雲端種樹趣e起集點樹」4人重複中獎，事後財政部還強調「積極參加者享有較多抽獎機會」，讓網友再度炸鍋砲轟還在裝死。如今該活動延燒到AI人氣王比賽，粉專指出，得獎名單暫緩公布，且日期未定，未來會以「FB發送私人訊息通知得獎者」。引發網友看傻，「為什麼要以私下通知？不是很奇怪嗎？」

關於4人狂中獎部分，財政部政務次長李慶華說明，除了釐清中獎人非活動相關人員親屬之外，財政部已針對該活動進行檢討、法務部調查局也接手調查中，在全案釐清前，4名中獎人暫不發放獎品。

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李慶華也提到，行政調查結果排除人為內定與資安攻擊，但委外承辦廠商撰寫抽獎程式設計上未依一般隨機抽獎的邏輯，而是提高積極參與者的中獎率，設計邏輯是否逾越活動目的必要範圍，尚待法務部調查局調查確認。

如今延燒到8月所舉辦的「AI繪圖人氣王比賽」，活動粉專7日宣布，「得獎名單暫緩公布，公布日期未定，未來公布後將另以本活動FB發送私人訊息通知得獎者」。

進一步查看活動辦法，參賽人需運用生成式AI工具產生「樹與雲端發票相關元素（如手機條碼、財政部統一發票兌獎APP、載具歸戶、設定領獎帳戶、網路兌獎、線上捐贈雲端發票等）結合」圖卡；並於10月25日終極抽獎記者會當日下午5時按讚數排名前5名（按讚數須達60），每人可獲得超商實體禮券600元。

而注意事項第9點部分有強調，「主辦單位保有一切修改、變更、暫停及取消本活動之權利」。

底下網友開轟，「笑死，暗箱可以這樣明說喔」、「粉絲團按讚活動是他們參加者的朋友們自己按的讚喔，相關人員忙調查與被調查，沒空回覆跟延緩公告啦」、「先蓋牌之後再校正回歸嗎」、「為什麼要以私下通知？不是很奇怪嗎？再來，現在詐騙集團這麼多，私下傳訊誰敢開？加上詐騙利用你們私下傳訊後，他們利用你們名義發送詐騙訊息後上當了誰負責？做事這麼欠考慮草率嗎？愈描愈黑，真是詐騙王國嗎」。