保障花蓮鐵公路交通　石公溪疏濬規劃清出13.6萬立方土石

▲▼花蓮縣政府於秀林鄉匯德隧道舉辦石公溪疏濬工程規劃設計協調會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府民政處7日於秀林鄉匯德隧道舉辦石公溪疏濬工程規劃設計協調會，縣長徐榛蔚在民政處長明良臻陪同下到場出席，本次疏濬工程預計將清理土石13.6萬立方，讓花蓮的重要鐵公路交通命脈因天候變化土石崩塌中斷的情形降低，讓鄉親的生命財產更加有保障。

▲▼▼縣長徐榛蔚親自出席協調會。

縣長徐榛蔚表示，0403地震造成花蓮北區土質變化和鬆動，後續的餘震與颱風強降雨使石公溪上方及蘇花公路上邊坡土石大片崩落，影響下游小清水溪及小清水橋，也讓蘇花公路與相鄰的鐵路常因土石坍崩中斷。

徐榛蔚指出，縣府向中央經濟部爭取工程經費，讓疏濬土石工程盡快推動，但因土石面積過大，清淤工程難度非常高，施工動線也很難規劃完整，因此也邀請專家學者與各方單位，大家一起討論更好的解決途徑，未來也會透過廠商進駐，將工程盡快啟動將土石移除，讓花蓮鄉親可以有一條安全回家的道路。

▲土石面積過大，清淤工程難度非常高。

花蓮縣政府民政處表示，匯德隧道口因0403地震造成石公溪集水區崩塌、許多礦石岩塊及土砂推積在坡面與河道內。再加上7月凱米颱風、11月康芮颱風侵襲造成淤積更嚴重，也嚴重威脅花蓮重要交通命脈。在交通部請求下，民政處辦理公共造產疏濬工程，經濟部同意核定補助，但補助經費有限，加上土石面積過大，因此委由台典工程顧問有限公司舉辦工程規劃設計協調會向各單位說明，也將聽取專家學者及在地居民意見做為日後工程參考規劃。

