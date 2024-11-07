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逼車男假冒「國安局人員」耍官威　騎士錄影打臉三寶謊言

▲高男亮出偽造國安局人員服務證，汐止警方正時將依偽造文書罪嫌函送法辦。（圖／翻攝WoWtchout行車影像分享平台）

▲高男亮出偽造國安局人員服務證，汐止警方將依偽造文書罪嫌函送法辦。（圖／翻攝WoWtchout行車影像分享平台）

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區大同路一段中興路口7日7時55分發生一起逼車事件，高姓男子開車狂按喇叭逼車，與游姓男騎士爆發口角，怎料高男居然亮出國安局人員證件，讓游男一邊錄影一邊反問「你逼車亮國安局證件給我看是甚麼意思？」事後，游男將行車紀錄器影片上傳到網路上，引起轄區警方注意，追查才發現高男身分是「假的」。

汐止警方證實，接獲民眾檢舉上情，汐止警分局立刻勘驗網路影片，並調閱路口監視器釐清案情，經調查，汽車駕駛高男（50歲）與重型機車駕駛游男（20歲）發生行車糾紛，但汽車駕駛高男卻亮出疑似國安局人員證件。

事後，游男公布對方離譜亮出國安機關服務證的過程。警方初判高姓駕駛疑似冒用公務人員官銜及證件，已經觸犯偽造文書罪嫌，依法將人函送士林地檢署偵辦。

警方調閱監視器發現，高姓駕駛還有多項違規行為，包含連續對機車長鳴喇叭逼車，違反道路交通安全規則92條，可依道路交通管理處罰條例41條開罰600元罰鍰，未繫安全帶部分，則依道路交通管理處罰條例32條7項規定，處新台幣1500元罰鍰。

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