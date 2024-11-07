中警涉風紀案！分局證實偵查隊長曾受邀到汽旅唱歌　將調離現職

▲台中市第六警分局副分局長何孟宗，傍晚說明分局偵查隊長的確曾接受友人邀約前往汽車旅館。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

警政署10月底接獲內部檢舉，指稱刑事局位於台中的電偵大隊偵二隊的2名偵查正、台中市第六警分局偵查隊長及南投縣仁愛分局警員涉入不正當場所飲酒作樂，還找來傳播妹助興。其中，台中市第六警分局今天（7日）傍晚召開記者會表示，該隊長經查確有接受友人邀約餐敘，餐後再前往汽車旅館附設KTV唱歌等情。據查，目前電偵二隊2名偵查正已調往電偵一隊，另六分局偵查隊長也將調離現職。

台中市第六警分局說明，本案是配合內政部警政署實施風紀調查，經查本分局偵查隊長確於10月17日受友人邀約餐敘，後再前往西屯區市政北七路某汽車旅館附設的KTV包廂唱歌，全案由警政署及市警局專案調查中。

據了解，當天是該隊長的妻子生日，經隊長與妻子的共同友人邀約，一起到餐廳用餐，同桌的除了隊長與妻子，還有數名友人；席間隊長巧遇隔壁桌的1名民間友人，該名友人正與中打人員、南投員警吃飯，但隊長與中打人員、南投員警並不相識，友人邀請隊長餐後至汽車旅館唱歌續攤，隊長至汽旅後，前後待不到20分鐘就離開。

不過，該名隊長目前已確定要被調離現職，分局也強調，員警如涉違法違紀情事，將依法查處，以維警察紀律。

刑事局督訊科也證實，10月17日刑事局徐姓、陳姓2名偵查正與台中市六警分局偵查隊長、南投仁愛分局警員到汽車旅館消費，遭民眾檢舉有酒後言行不妥當等情，調查後涉參加聚會的電偵二隊陳姓、徐姓偵查正已調整職務被拉回台北電偵一隊服務。