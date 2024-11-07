周杰倫變粥餅倫？超市「1食物」獲海外華人大讚：美國最好吃產品

▲有網友在美國華人超市看到周杰倫代言的蔥油餅。（圖／翻攝Weee！）

圖文／CTWANT

天王「周董」周杰倫為粉絲貢獻了無數話題，其中最為人津津樂道的，就是無數人爭相模仿他的造型，以至於有「周杰倫是一個種族」、「周杰倫在周杰倫模仿大賽中最多只能拿第2」等趣談。而在周杰倫眾多分身中其中最為人所知的，便是高度撞臉的路邊小販「粥餅倫」。近日一名住在美國的網友在當地華人超市「大華超市」架上發現印有周杰倫照片的蔥油餅，讓他笑翻問道「這是周杰倫還是粥餅倫？」

該名網友在Threads發文，表示自己在美國的華人超市，看到了一款大陸品牌的蔥油餅，包裝上印有周杰倫的照片，看起來是品牌代言人，讓他疑惑「周杰倫有同意嗎？」

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該則貼文吸引超過10萬人次點閱，大家紛紛留言笑稱，「確定不是粥餅倫？」「餅倫還在擀餅，杰倫直接代言一個餅」、「周董：再給我兩份蔥，讓我把雞翼煎成餅。」

令人吃驚的是，這款產品在網路上收穫了壓倒性的好評，不少同樣在美華人或有留學經驗的網友都留言背書：「個人覺得是美國最好吃蔥油餅，可以做出巷口阿伯那種油油酥酥的感覺」、「這是我們家必備的耶，超好吃，比任何牌子都還好吃，但怕胖不敢吃太多。」「這個超好吃！它治癒了我在美國留學的苦日子！」「其實這算是美國買得到最好吃的蔥油餅了」、「杰倫的蔥油餅是我覺得在美國最好吃的口味！欸不是，品牌！」

還有人透露，這款產品出自周杰倫在中國代言近10年的品牌「糧全其美」，旗下相關產品包含原味手抓餅、蔥香手抓餅、鮮蔥蔥油餅、老上海蔥油餅等，不僅在中國有售，同時外銷許多國家，美國華人超市也可以見到它的身影。甚至「糧全其美」在海外的生意，也有周杰倫自己的投資入股，不過台灣目前並沒有販售這款產品。

事實上，周杰倫不僅在演藝事業表現出色、長青不倒，他其實也很有生意頭腦，事業版圖宏大，早在多年前就曾經公開宣稱過，「即將上市的新專輯，我寫了12首歌，聽就好，可以不用買，因為我不是靠這個掙錢。」

據了解，周杰倫不僅仍舊有極高的商業價值，商業廣告代言無數，名下品牌「Mr.J」涉及潮牌服飾、生活用品、文創、動漫產品等多樣生意，也參股投資電商平台，名下還有餐廳、KTV、網咖等實體產業，是名符其實的商業大亨。

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