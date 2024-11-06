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台中男想娶老婆！花4.9萬作法「完全沒用」　怒提告命理師

台中一名黃姓男子因為想要娶老婆，到一家命相館花費4.9萬做法事，後來他認為法事完全沒效，氣得將命理師告上法院。（示意圖／Pixabay）

▲台中一名黃姓男子因為想要娶老婆，到一家命相館花費4.9萬做法事，後來他認為法事完全沒效，氣得將命理師告上法院。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

台中一名黃姓男子日前到一處命相館，詢問命理師今生今世是否有能娶到老婆的命？對方表示「沒有」，於是黃男就花費4.9萬做法。後續黃男發覺法事完全沒用，一氣之下將命理師告上法院，要求退費，最終法官認為，法事是否真有無幫助，無法以科學驗證，難憑此認定被告有詐欺侵權行為，駁回黃男的告訴。

根據判決書指出，台中一名黃姓男子日前到一處命相館，詢問林姓命理師今生今世有沒有娶老婆的命？林姓命理師則告訴他「沒有」，不過建議他可以花費4.9萬做法事，讓事業順利、婚姻美滿。

後來過了一陣子之後，黃男覺得自己花的這筆錢完全沒有用，認為命理師詐欺，於是就氣得將林命理師告上法院，要求對方將做法事的4.9萬元退回。

後續經過法官審理，認為黃男花費4.9萬元做法事，是否真有無幫助事業發展、婚姻順利、消災解厄之效，乃個人信仰，無法以科學驗證。且黃男並未舉證證明林命理師有何締約或履約詐欺故意，亦難憑此認定林命理師有詐欺侵權行為，最終將告訴駁回。

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