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日本青少年性行為調查　態度逐漸消極呈現「草食化」

▲▼情侶,約會,牽手。（圖／pixabay）

▲日本男女高中生的性經驗率相較於2005年調查減半。（示意圖／pixabay）

文／中央社

日本2023年「青少年性行為全國調查」顯示，無論是大學生、高中生，還是中學生的男女，接吻經驗率都有所下降。此外，男女高中生的性經驗率相較於2005年調查減半，顯示當前年輕人呈現「草食化」現象。

「產經新聞」報導，日本性教育協會在1974年受到當時的總理府委託，進行了第1次調查，之後大約每6年進行一次，詢問學生關於「約會」、「接吻」、「性行為」方面的經驗。截至2023年為止，共有約12萬名學生參與調查。

最近一次調查於去年9月至今年6月在全日本舉行，共收到4627名中學生、4321名高中生，以及3614名大學生的回答。

關於約會經驗，回答「有」的大學生當中，男性佔76.6%、女性佔72.9%。高中生當中，男性佔47.3%，女性佔52.4%。中學生方面，男性佔19.7%，女性佔19.9%。從初次調查以來，女高中生的約會經驗率，在每次調查中都高於男高中生。

關於接吻經驗，大學生中，有經驗的男性佔60.8%，女性佔53.9%；高中生當中，男性佔22.8%，女性佔27.5%；中學生當中，男性和女性均為5.7%。除了男大生之外，各階層的接吻經驗率都是在2005年的調查中最高，當時分別為男大生72.2%、女大生71.6%、男高中生48.6%、女高中生52.2%、男中學生15.8%，以及女中學生19.2%。

調查顯示，在過去18年當中，中學生和高中生的接吻經驗率均減半。在高中生的調查中，女生的接吻經驗率高於男生。不過到了大學生的調查，則是男生的接吻經驗率高於女生，出現了逆轉。

至於性經驗的比率，男大生為53.7%，女大生為43.8%；男高中生為12%，女高中生為14.8%；男中學生為3%，女中學生3.4%。

男大生的性經驗率在1999年最高，為63%，女大生則在2005年達到60.1%的最高峰。高中生的性經驗率自2005年男生26.8%、女生30.3%的峰值以來，已經滑落至減半。與接吻經驗類似，性經驗率在高中生當中，女生高於男生，而在大學生當中，男生則高於女生。

相比於2017年的前次調查，這次調查的約會、接吻和性經驗等各項經驗率，在高中生當中的減少幅度，比中學生和大學生更大。

武藏大學社會學部計量社會學教授林雄亮分析，一般而言，中學生階段是開始對性產生興趣的時期。然而，COVID-19疫情使得人際關係，以及與朋友的交流受到限制，這些影響或多或少地反映在這次的調查結果當中。

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