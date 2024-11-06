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客人爆「王家燻羊肉」肉上有蛆！還嗆要告就快　老闆突發5聲明回應

▲羊肉爐有蛆。（圖／當事人提供）

▲台南知名羊肉爐「王家燻羊肉」遭投訴羊肉有蛆，羊肉爐老闆5點聲明回應。（圖／當事人提供）

記者林東良、趙蔡州／台南報導

曾2度榮獲米其林推薦的台南知名羊肉爐「王家燻羊肉」近日遭女網友指控，他們販售的冷凍羊肉爐中的羊肉塊竟覆蓋大量蛆蟲，但是他們查看照片後，發現跟自家販售的羊肉完全不同，認為對方是不實爆料，要求女網友限期公開道歉，否則將提告，不料遭女網友反嗆「要告就快告」。對此，王家燻羊肉5日深夜再次發布5點聲明，希望對方能帶著商品來對質，不要用傷天害理手段破壞他們努力經營的成果。

王家燻羊肉5日再度發布5點聲明回應女網友，第一，本店的羊肉是大小不一方塊，肉質近有骨肉分離狀態，色澤是深咖啡顏色，跟女網友指控的羊肉完全不同。第二，本店的羊肉包裝時，是連皮帶骨湯肉裝成一包，倒進鍋加熱蛆蟲一定浮在湯鍋上面，跟照片中完全不符。

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第三，女網友聲稱有2度打電話投訴，但本店人員不理不睬，他們鄭重聲明，從未接獲那2通電話。第四，希望女網友能帶商品來對質，若是本店有問題，願意負擔一切責任及賠償，若不是，希望女網友公開道歉，否則他們將訴諸法律。第五，他們經營餐廳不易，請女網友不要用傷天害理手段破壞他們努力經營的成果。

▲羊肉爐有蛆。（圖／當事人提供）

▲羊肉爐有蛆。（圖／當事人提供）

▲女網友在王家燻羊肉買了12份羊肉爐。（圖／當事人提供）

王家燻羊肉5點聲明全文：

本店王家燻羊肉鄭重向這位二次指控不實貴客，歸納以下重點，一一回應解釋。

第一， 首先非常感謝這位自稱在本店消費近有20年之久貴客，算是老顧客，這位貴客在11月1日星期五下午大約三點來此店購買多包冷凍冷藏古法燻羊肉，隔了兩天一夜直到11月3號上午10點多，兩位記者前來訪問，從手機秀出長蟲東西，說是我的產品，當下本人十分驚訝，本人看完之後，向兩位記者說明，這個東西百分之百肯定不是本店產品，不論是形狀或是肉色截然與本店產品不符，因為本店燻羊肉是大小不一方塊，而且色澤偏屬深咖啡顏色，肉質近有骨肉分離狀態，而且湯與肉裝成一包，如有顧客預約，才從冷藏冰箱包裝等候，另外爆料貴客長蟲東西，色淺帶白，看似半生不熟，而且骨肉偏長形狀，另有一塊大骨剖半，長滿蛆蟲，又似整塊乾燥沒有湯汁，蛆蟲生鮮沒有煮過，為何指控這是我的產品?

第二， 當本人提出反駁說明，因為本店燻羊肉是連皮帶骨湯肉裝成一包，直接保存冷凍冷藏，預約顧客前來及時拿出，如果是我的產品出了問題，倒入鍋加熱，蛆蟲一定浮在湯鍋上面，一定深染湯汁深咖啡顏色，當本店提出反駁解釋之後，指控者再以不當作法呈現一小鍋浮在上面蛆蟲，這樣不斷虛偽造假有人相信嗎?

第三， 這位不知大姓貴客，第一次向媒體投訴，當他發現本店產品出了問題，有打電話向本店客訴，本店人員不理不睬，第二次發文向媒體投訴，本店接獲電話掛斷不聽，在此本店鄭重聲明，從未接獲這兩通電話相關內容，導致本店對本案莫名其妙驚訝，此事可向中華電信調閱通聯記錄查詢，如果本店真有接到這樣嚴重食安問題，本店一定相當迅速謹慎，解決問題，絕不鬆懈，這是本店本人小本生意負責經營管理原則。

第四， 這位不知大姓大名貴客，你的不實指控已經嚴重毀損本店良好形象與產品名譽，如果你有誠意，希望帶著相關產品前來比對確認，如是本店出了問題，願意由你提出賠償責任，如果不是，只要你在網路公開道歉還我清白即可，否則本人訴諸法律，提出告訴。

第五， 每一個人只要做對事情，有堅持，有刻苦，不怕難，都有機會創造自己美麗人生，創業維艱，守成不易，不要看人怎樣眼紅，請你不要用傷天害理手段來傷害長期辛辛苦苦在此努力經營農村小民，毀滅我的心血碗飯，拜託拜託再拜託，王家燻羊肉敬告。

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