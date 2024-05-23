嘉市公園遊具多處出現凸起螺絲釘　議員怒批宛如《絕命終結站》

▲▼ 嘉義市公園遊具安全疑慮遭議員郭定緯指正 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市議員郭定緯22⽇針對公園遊具照明及安全議題質詢建設處，郭定緯本人日前實地赴嘉義市10處公園勘查，發現半數公園遊具區域照明嚴重不⾜，讓孩⼦在視線不清的狀況下玩耍，恐怕衍伸安全疑慮，且公園陰暗也恐怕成為治安死⾓，郭定緯呼籲市府儘速增設照明設備，讓孩⼦不要摸⿊玩樂。

郭定緯提及尤其⽂化公園的遊具，竟多處出現凸起的螺絲釘，宛如電影《絕命終結站》，郭定緯痛批太誇張，⼩朋友玩⼀玩撞到，縫個⼗幾針都是很有可能；⽽⽊製圍欄壞掉，現場竟也沒有看到任何警告標誌和封鎖線，若⼩朋友玩耍不⼩⼼摔落，都可能造成嚴重後果。嘉義公園的太空城堡，⼆樓區域聲⾳完全被阻隔，加上沒有照明設備，如果被有⼼⼈⼠利⽤，恐會成為治安的死⾓。

對於郭質詢公園遊具照明及安全議題，嘉義市政府建設處回應，嘉義市公園轄管26座公園內兒童遊戲場都通過國家標準檢驗合格，設計目標使用族群為2~12歲的小朋友。

市府表示，對公園兒童遊戲場安全非常重視，平時由6位公園管理員巡查，均配合社會處每年辦理「兒童遊戲場管理人員研習」，目前6位公園管理員均取得結業證書。每周檢查兒童遊戲場，並每月彙整自主檢查表及維修紀錄進行查通報作業。另外公園清潔廠商除每天清掃之外，亦進行巡檢，每每接獲回報遊具損壞時，如無法立即修復，會先以警示帶或三角錐等方式進行警戒，避免民眾發生危險。

對於各公園兒童遊戲場照明問題，本府會派員於一個月內檢視評估，現場有無植栽遮蔽情形、現有燈具照度，並立即與協力廠商研議檢討，用加強照度、增加燈具照明、監示器、警示標語等方案辦理，以提昇公園遊具使用安全。

最後市府呼籲，維護公園環境安全大家一起來，若發現公園內照明、設施損毀破壞、警示不足或清潔不良等問題，可撥打1999便民服務專線，本府收到後會立即進行相關處置或修繕，以維護公園安全。