勒殺懷孕富家女！25歲軟爛男不想當爸怒殺人　見屍體照冷血無視

▲凶手劉家銘（右）被捕後否認犯案，直到劉母苦勸，他才俯首認罪。（東森新聞提供）

圖文／鏡週刊

25歲的劉家銘在桃園落網後，表現得相當冷血，承認小蓉肚子裡的小孩是他的，但否認殺人，眼看案情陷入膠著，副隊長詹前祈策動阿銘的母親溫情喊話，劉母一句：「不管你被關多久，我都會等你回來」，讓他瞬間破防，坦承案發當天，因小蓉堅持要生下孩子，他動手毆打死者，且情緒失控，順手拿起一根繩子，活活勒死這個愛他的女人。

接受偵訊時，劉家銘表現得相當冷靜，甚至冷血，警方讓他看屍體照，他也無動於衷。一開始他只承認跟小蓉是好朋友，否認是情人關係，警方問他，如果與死者只是普通朋友，案發後為何跑路？而且消失1個月，手機都不開？他才坦承2人是姐弟戀，也知道小蓉肚子裡的孩子是他的，但就是不承認殺人。

詹前祈說：「雖然劉家銘很冷靜，但他見到母親，卻立刻低下頭，而且神色顯得慌張，與之前的模樣判若兩人，所以我們請劉母幫忙勸他。」劉母告訴兒子：「那畢竟是你的小孩，如果是你做的，就勇敢承認，你也是我的小孩，不管你未來被關多久，我都會等你回來！」聽完這番話，他終於俯首認罪。

▲劉家銘最後被判15年定讞，為自己的罪行付出代價。（東森新聞提供）

劉家銘告訴警方，他因為玩網路遊戲認識大自己14歲的小蓉，2人很快發生親密關係，由於小蓉會給他錢，所以他也不好嫌對方老，但是他其實並沒有真心愛上小蓉，而小蓉因為差距14歲的姐弟戀，羞於讓親友知道，2人祕密交往，這也成了他最好的保護傘。

案發當天，小蓉又因為劉家銘不願意去工作、小孩是否要生下來等問題吵得不可開交，小蓉告訴劉，孩子一定要生，她自己有能力撫養，劉無法認同，出手毆打她，雙方發生拉扯扭打，劉一時情緒激動，順手拿了條繩子套住小蓉，活活將她勒斃。犯案之後，劉拿走自己所有的物品、擦拭指紋，將門反鎖後匆忙逃離現場。

由於罪證確鑿，劉家銘也坦承犯行，彰化地檢署很快將他依殺人罪起訴，法院審理認定他手段殘忍，造成死者家屬無可回復的傷痛，但考量他與死者家屬已達成和解，也深感後悔，最後將他判處15年徒刑定讞，要他為自己的罪行付出代價。

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